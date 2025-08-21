Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина выплатит семьям погибших военных более $630 миллиардов - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250821/ukraina-861018510.html
Украина выплатит семьям погибших военных более $630 миллиардов
Украина выплатит семьям погибших военных более $630 миллиардов - 21.08.2025, ПРАЙМ
Украина выплатит семьям погибших военных более $630 миллиардов
Украина должна будет выплатить семьям погибших военных более 25,5 триллиона гривен (более 630 миллиардов долларов США), если данные о потерях в 1,7 миллиона... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T03:32+0300
2025-08-21T03:32+0300
общество
экономика
мировая экономика
украина
сша
киев
всу
рада
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861018510.jpg?1755736326
МОСКВА, 21 авг– ПРАЙМ. Украина должна будет выплатить семьям погибших военных более 25,5 триллиона гривен (более 630 миллиардов долларов США), если данные о потерях в 1,7 миллиона подтвердятся - эта цифра составляет более трех ВВП Украины за предыдущий год или сразу семь ее бюджетов за год, следует из подсчетов РИА Новости. Ранее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости информацию о том, что она взломала базу данных генштаба ВСУ. В ней содержалась информация о потерях украинской армии погибшими и пропавшими без вести, согласно этим данным, с 2022 года потери составили 1,7 миллиона военных. Согласно данным с сайта украинского минобороны, за каждого погибшего военнослужащего Украина обязуется выплатить его семье 15 миллионов гривен (около 360 тысяч долларов). В случае, если все 1,7 миллиона военнослужащих, окажутся погибшими, власти страны задолжают родственникам погибших сумму в 25,5 триллиона гривен (более 630 миллиардов долларов США). При этом весь ВВП Украины в 2024 году составил около 190 миллиардов долларов США. Расходы украинского бюджета в прошлом году составили 3,35 триллиона гривен, доходы - 1,78 триллиона. В беседе с РИА Новости в среду председатель исполнительного комитета международного движения "Другая Украина", юрист Роман Коваленко предположил, что Киев сам точно не "потянет" такие выплаты. "Без западной помощи Украине не сможет ничего, ей едва хватает на выплаты бюджетникам и пенсионеров. Речи о выплатах 15 миллионов (гривен – ред.) за каждого погибшего не идет", - сказал Коваленко. Бывший депутат Рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров в беседе с агентством отметил, что от таких потерь страна будет восстанавливаться очень долго. "Я не знаю, когда Украина восстановится. На ее восстановление уйдут десятки и десятки лет, поскольку ... это демографическая катастрофа", - отметил собеседник агентства.
украина
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, сша, киев, всу, рада
Общество , Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, США, Киев, ВСУ, Рада
03:32 21.08.2025
 
Украина выплатит семьям погибших военных более $630 миллиардов

Украина должна выплатить семьям погибших военных более $630 миллиардов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг– ПРАЙМ. Украина должна будет выплатить семьям погибших военных более 25,5 триллиона гривен (более 630 миллиардов долларов США), если данные о потерях в 1,7 миллиона подтвердятся - эта цифра составляет более трех ВВП Украины за предыдущий год или сразу семь ее бюджетов за год, следует из подсчетов РИА Новости.
Ранее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости информацию о том, что она взломала базу данных генштаба ВСУ. В ней содержалась информация о потерях украинской армии погибшими и пропавшими без вести, согласно этим данным, с 2022 года потери составили 1,7 миллиона военных. Согласно данным с сайта украинского минобороны, за каждого погибшего военнослужащего Украина обязуется выплатить его семье 15 миллионов гривен (около 360 тысяч долларов).
В случае, если все 1,7 миллиона военнослужащих, окажутся погибшими, власти страны задолжают родственникам погибших сумму в 25,5 триллиона гривен (более 630 миллиардов долларов США). При этом весь ВВП Украины в 2024 году составил около 190 миллиардов долларов США. Расходы украинского бюджета в прошлом году составили 3,35 триллиона гривен, доходы - 1,78 триллиона.
В беседе с РИА Новости в среду председатель исполнительного комитета международного движения "Другая Украина", юрист Роман Коваленко предположил, что Киев сам точно не "потянет" такие выплаты.
"Без западной помощи Украине не сможет ничего, ей едва хватает на выплаты бюджетникам и пенсионеров. Речи о выплатах 15 миллионов (гривен – ред.) за каждого погибшего не идет", - сказал Коваленко.
Бывший депутат Рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров в беседе с агентством отметил, что от таких потерь страна будет восстанавливаться очень долго.
"Я не знаю, когда Украина восстановится. На ее восстановление уйдут десятки и десятки лет, поскольку ... это демографическая катастрофа", - отметил собеседник агентства.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаУКРАИНАСШАКиевВСУРада
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала