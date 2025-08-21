https://1prime.ru/20250821/ukraina-861018510.html

Украина выплатит семьям погибших военных более $630 миллиардов

Украина выплатит семьям погибших военных более $630 миллиардов - 21.08.2025, ПРАЙМ

Украина выплатит семьям погибших военных более $630 миллиардов

Украина должна будет выплатить семьям погибших военных более 25,5 триллиона гривен (более 630 миллиардов долларов США), если данные о потерях в 1,7 миллиона... | 21.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-21T03:32+0300

2025-08-21T03:32+0300

2025-08-21T03:32+0300

общество

экономика

мировая экономика

украина

сша

киев

всу

рада

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861018510.jpg?1755736326

МОСКВА, 21 авг– ПРАЙМ. Украина должна будет выплатить семьям погибших военных более 25,5 триллиона гривен (более 630 миллиардов долларов США), если данные о потерях в 1,7 миллиона подтвердятся - эта цифра составляет более трех ВВП Украины за предыдущий год или сразу семь ее бюджетов за год, следует из подсчетов РИА Новости. Ранее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости информацию о том, что она взломала базу данных генштаба ВСУ. В ней содержалась информация о потерях украинской армии погибшими и пропавшими без вести, согласно этим данным, с 2022 года потери составили 1,7 миллиона военных. Согласно данным с сайта украинского минобороны, за каждого погибшего военнослужащего Украина обязуется выплатить его семье 15 миллионов гривен (около 360 тысяч долларов). В случае, если все 1,7 миллиона военнослужащих, окажутся погибшими, власти страны задолжают родственникам погибших сумму в 25,5 триллиона гривен (более 630 миллиардов долларов США). При этом весь ВВП Украины в 2024 году составил около 190 миллиардов долларов США. Расходы украинского бюджета в прошлом году составили 3,35 триллиона гривен, доходы - 1,78 триллиона. В беседе с РИА Новости в среду председатель исполнительного комитета международного движения "Другая Украина", юрист Роман Коваленко предположил, что Киев сам точно не "потянет" такие выплаты. "Без западной помощи Украине не сможет ничего, ей едва хватает на выплаты бюджетникам и пенсионеров. Речи о выплатах 15 миллионов (гривен – ред.) за каждого погибшего не идет", - сказал Коваленко. Бывший депутат Рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров в беседе с агентством отметил, что от таких потерь страна будет восстанавливаться очень долго. "Я не знаю, когда Украина восстановится. На ее восстановление уйдут десятки и десятки лет, поскольку ... это демографическая катастрофа", - отметил собеседник агентства.

украина

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, сша, киев, всу, рада