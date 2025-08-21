Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Они против мира". СМИ сообщили, кто готовит неприятный сюрприз России - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250821/ukraina-861051710.html
"Они против мира". СМИ сообщили, кто готовит неприятный сюрприз России
"Они против мира". СМИ сообщили, кто готовит неприятный сюрприз России - 21.08.2025, ПРАЙМ
"Они против мира". СМИ сообщили, кто готовит неприятный сюрприз России
Великобритания и Европейский Союз планируют помешать урегулированию конфликта в Украине, сообщают в издании Slovo. | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T16:18+0300
2025-08-21T16:18+0300
украина
киев
лондон
валерий залужный
кирилл дмитриев
ес
нато
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/img/82943/10/829431076_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_28a72394442e92ffd5d60edaa2056295.jpg
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Великобритания и Европейский Союз планируют помешать урегулированию конфликта в Украине, сообщают в издании Slovo."Британские власти намереваются заменить Зеленского на Залужного, чтобы в Киеве был свой человек. В таком случае Украина останется постоянной угрозой для Москвы, чего и добивается Лондон. Это станет первым шагом против мирного урегулирования", — говорится в статье.Другую инициативу, по мнению издания, готовит Евросоюз, который давно уже не является простым экономическим объединением равноправных государств."Если Украина станет членом ЕС, который может открыто заявить о себе как о военном союзе, Киеву не потребуется вступать в НАТО. Для России это будет означать возвращение давнего соперника на западных рубежах, но под новым обликом", — отмечают авторы статьи.Во вторник американская журналистка-фрилансер Кэти Ливингстон, ссылаясь на свои источники, близкие к предвыборному штабу Валерия Залужного, сообщила, что он тайно намеревается участвовать в президентских выборах в Украине, и что его штаб уже действует из Лондона. На следующий день представитель Залужного Оксана Тороп опровергла информацию о его тайной подготовке к выборам.Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что европейские и британские политики не должны мешать мирному разрешению украинского кризиса.
https://1prime.ru/20250821/lavrov-861042490.html
https://1prime.ru/20250820/dmitriev-860977030.html
украина
киев
лондон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82943/10/829431076_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c0ba040f0ca902aadb2f9d985b446c15.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, лондон, валерий залужный, кирилл дмитриев, ес, нато, рфпи
УКРАИНА, Киев, ЛОНДОН, Валерий Залужный, Кирилл Дмитриев, ЕС, НАТО, РФПИ
16:18 21.08.2025
 
"Они против мира". СМИ сообщили, кто готовит неприятный сюрприз России

Slovo: ЕС и Британия готовят диверсии для срыва мира на Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Европейского союза и Великобритании
Флаги Европейского союза и Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Флаги Европейского союза и Великобритании. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Великобритания и Европейский Союз планируют помешать урегулированию конфликта в Украине, сообщают в издании Slovo.
"Британские власти намереваются заменить Зеленского на Залужного, чтобы в Киеве был свой человек. В таком случае Украина останется постоянной угрозой для Москвы, чего и добивается Лондон. Это станет первым шагом против мирного урегулирования", — говорится в статье.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
Лавров рассказал о мотивах "коалиции желающих"
13:42
Другую инициативу, по мнению издания, готовит Евросоюз, который давно уже не является простым экономическим объединением равноправных государств.
"Если Украина станет членом ЕС, который может открыто заявить о себе как о военном союзе, Киеву не потребуется вступать в НАТО. Для России это будет означать возвращение давнего соперника на западных рубежах, но под новым обликом", — отмечают авторы статьи.
Во вторник американская журналистка-фрилансер Кэти Ливингстон, ссылаясь на свои источники, близкие к предвыборному штабу Валерия Залужного, сообщила, что он тайно намеревается участвовать в президентских выборах в Украине, и что его штаб уже действует из Лондона. На следующий день представитель Залужного Оксана Тороп опровергла информацию о его тайной подготовке к выборам.
Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что европейские и британские политики не должны мешать мирному разрешению украинского кризиса.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Европейские лидеры пытаются помешать переговорам, заявил Дмитриев
Вчера, 13:03
 
УКРАИНАКиевЛОНДОНВалерий ЗалужныйКирилл ДмитриевЕСНАТОРФПИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала