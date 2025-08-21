https://1prime.ru/20250821/ukraina-861051710.html

"Они против мира". СМИ сообщили, кто готовит неприятный сюрприз России

"Они против мира". СМИ сообщили, кто готовит неприятный сюрприз России - 21.08.2025, ПРАЙМ

"Они против мира". СМИ сообщили, кто готовит неприятный сюрприз России

Великобритания и Европейский Союз планируют помешать урегулированию конфликта в Украине, сообщают в издании Slovo. | 21.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Великобритания и Европейский Союз планируют помешать урегулированию конфликта в Украине, сообщают в издании Slovo."Британские власти намереваются заменить Зеленского на Залужного, чтобы в Киеве был свой человек. В таком случае Украина останется постоянной угрозой для Москвы, чего и добивается Лондон. Это станет первым шагом против мирного урегулирования", — говорится в статье.Другую инициативу, по мнению издания, готовит Евросоюз, который давно уже не является простым экономическим объединением равноправных государств."Если Украина станет членом ЕС, который может открыто заявить о себе как о военном союзе, Киеву не потребуется вступать в НАТО. Для России это будет означать возвращение давнего соперника на западных рубежах, но под новым обликом", — отмечают авторы статьи.Во вторник американская журналистка-фрилансер Кэти Ливингстон, ссылаясь на свои источники, близкие к предвыборному штабу Валерия Залужного, сообщила, что он тайно намеревается участвовать в президентских выборах в Украине, и что его штаб уже действует из Лондона. На следующий день представитель Залужного Оксана Тороп опровергла информацию о его тайной подготовке к выборам.Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что европейские и британские политики не должны мешать мирному разрешению украинского кризиса.

