https://1prime.ru/20250821/volodin-861026913.html

Релоканты не могут быть госслужащими, заявил Володин

Релоканты не могут быть госслужащими, заявил Володин - 21.08.2025, ПРАЙМ

Релоканты не могут быть госслужащими, заявил Володин

Большинство депутатов Госдумы считает, что релоканты по возвращении в РФ не могут быть госслужащими, работать в госкомпаниях, заявил председатель Госдумы... | 21.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-21T09:30+0300

2025-08-21T09:30+0300

2025-08-21T09:30+0300

общество

россия

вячеслав володин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/08/860454894_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_478dbfe057882577d5d96b4506a4020c.jpg

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Большинство депутатов Госдумы считает, что релоканты по возвращении в РФ не могут быть госслужащими, работать в госкомпаниях, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Человек, предавший свою страну, совершивший подлый поступок, не может быть государственным и муниципальным служащим, работать в госкомпаниях", - написал Володин в своем канале в Max. Он отметил, что релоканты, не желая защищать страну, предав её, бросив родных и близких, совершив подлый поступок, уехали, и при пересечении границы другого государства, высказываясь в поддержку киевского режима, отреклись от своей родины - России. "Оправдания этому нет. Прошло время. Они возвращаются. Более того, в надежде трудоустроиться начинают ходить по кабинетам госкорпораций, крупных компаний, а также государственных и муниципальных учреждений. В связи с чем в последнее время приходит много обращений от вас с просьбой этого не допустить. Звучат конкретные примеры и мнения, что неправильно, если такое будет происходить. Выскажу позицию большинства моих коллег - считаем так же, как и вы", - добавил председатель Госдумы. Кроме того, Володин считает, что и частным организациям надо понимать, кого они берут, и задуматься: как потом смотреть в глаза тем, кто, жертвуя своей жизнью, защищает Россию, семьям погибших и всем, кто остался верен своей стране. "Прежде чем брать на работу релоканта, надо осознать: каким бы талантливым человек ни был, он бросил родителей, предал родину, а значит, завтра совершит и другой подлый поступок. Об этом надо думать, принимая решения", - подчеркнул он.Председатель ГД также добавил, что сбежавшим представителям шоу-бизнеса при возвращении в Россию не стоит надеяться на встречу с распростёртыми объятиями.

https://1prime.ru/20241111/relokant-852738840.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, вячеслав володин, госдума