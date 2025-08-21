Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
21.08.2025, ПРАЙМ
ВТБ расширил функционал цифрового банка в мессенджере Max
ВТБ расширил функционал цифрового банка в мессенджере Max - 21.08.2025, ПРАЙМ
ВТБ расширил функционал цифрового банка в мессенджере Max
ВТБ расширил функционал своего цифрового банка в нацмессенджере Max, теперь его клиентам стали доступны переводы через Систему быстрых платежей (СБП) в... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T10:01+0300
2025-08-21T10:01+0300
экономика
банки
технологии
финансы
втб
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. ВТБ расширил функционал своего цифрового банка в нацмессенджере Max, теперь его клиентам стали доступны переводы через Систему быстрых платежей (СБП) в мессенджере, сообщает пресс-служба банка. "ВТБ расширил функционал своего цифрового банка в мессенджере Max. Теперь клиенты смогут переводить деньги через СБП, а также сканировать квитанции и совершать платежи по QR-коду", - говорится в сообщении. Как прокомментировал заместитель президента - председателя правления ВТБ Александр Пахомов, кредитная организация планирует и дальше развивать цифровой банк в Max как универсальный финансовый инструмент, в котором пользователям доступны все необходимые операции. "Уже сейчас в мессенджере Max клиенты ВТБ могут не только общаться, но и получают полноценный банкинг под рукой без необходимости переходить в другие приложения", - отметил он. Сервисы ВТБ в нацмессенджере защищены так же, как мобильное приложение и интернет-банк, отметили в кредитной организации. Для пользователей смартфонов на платформе iOS (Apple) цифровой банк в мессенджере может быть альтернативой интернет-банку.
банки, технологии, финансы, втб
Экономика, Банки, Технологии, Финансы, ВТБ
10:01 21.08.2025
 
ВТБ расширил функционал цифрового банка в мессенджере Max

ВТБ расширил функционал своего цифрового банка в нацмессенджере Max

Логотип ВТБ.
Логотип ВТБ.
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. ВТБ расширил функционал своего цифрового банка в нацмессенджере Max, теперь его клиентам стали доступны переводы через Систему быстрых платежей (СБП) в мессенджере, сообщает пресс-служба банка.
"ВТБ расширил функционал своего цифрового банка в мессенджере Max. Теперь клиенты смогут переводить деньги через СБП, а также сканировать квитанции и совершать платежи по QR-коду", - говорится в сообщении.
Как прокомментировал заместитель президента - председателя правления ВТБ Александр Пахомов, кредитная организация планирует и дальше развивать цифровой банк в Max как универсальный финансовый инструмент, в котором пользователям доступны все необходимые операции.
"Уже сейчас в мессенджере Max клиенты ВТБ могут не только общаться, но и получают полноценный банкинг под рукой без необходимости переходить в другие приложения", - отметил он.
Сервисы ВТБ в нацмессенджере защищены так же, как мобильное приложение и интернет-банк, отметили в кредитной организации. Для пользователей смартфонов на платформе iOS (Apple) цифровой банк в мессенджере может быть альтернативой интернет-банку.
