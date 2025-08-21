https://1prime.ru/20250821/vtb-861029888.html
ВТБ расширил функционал цифрового банка в мессенджере Max
ВТБ расширил функционал цифрового банка в мессенджере Max - 21.08.2025, ПРАЙМ
ВТБ расширил функционал цифрового банка в мессенджере Max
ВТБ расширил функционал своего цифрового банка в нацмессенджере Max, теперь его клиентам стали доступны переводы через Систему быстрых платежей (СБП) в... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T10:01+0300
2025-08-21T10:01+0300
2025-08-21T10:01+0300
экономика
банки
технологии
финансы
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/82941/39/829413911_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_7a2230c18cbf37e28eca7c5d0bee1bcf.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. ВТБ расширил функционал своего цифрового банка в нацмессенджере Max, теперь его клиентам стали доступны переводы через Систему быстрых платежей (СБП) в мессенджере, сообщает пресс-служба банка. "ВТБ расширил функционал своего цифрового банка в мессенджере Max. Теперь клиенты смогут переводить деньги через СБП, а также сканировать квитанции и совершать платежи по QR-коду", - говорится в сообщении. Как прокомментировал заместитель президента - председателя правления ВТБ Александр Пахомов, кредитная организация планирует и дальше развивать цифровой банк в Max как универсальный финансовый инструмент, в котором пользователям доступны все необходимые операции. "Уже сейчас в мессенджере Max клиенты ВТБ могут не только общаться, но и получают полноценный банкинг под рукой без необходимости переходить в другие приложения", - отметил он. Сервисы ВТБ в нацмессенджере защищены так же, как мобильное приложение и интернет-банк, отметили в кредитной организации. Для пользователей смартфонов на платформе iOS (Apple) цифровой банк в мессенджере может быть альтернативой интернет-банку.
https://1prime.ru/20250818/rubl-860847753.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82941/39/829413911_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_3c2cd4260552dd05c2c79952b8c0475e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, технологии, финансы, втб
Экономика, Банки, Технологии, Финансы, ВТБ
ВТБ расширил функционал цифрового банка в мессенджере Max
ВТБ расширил функционал своего цифрового банка в нацмессенджере Max
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. ВТБ расширил функционал своего цифрового банка в нацмессенджере Max, теперь его клиентам стали доступны переводы через Систему быстрых платежей (СБП) в мессенджере, сообщает пресс-служба банка.
"ВТБ расширил функционал своего цифрового банка в мессенджере Max. Теперь клиенты смогут переводить деньги через СБП, а также сканировать квитанции и совершать платежи по QR-коду", - говорится в сообщении.
Как прокомментировал заместитель президента - председателя правления ВТБ Александр Пахомов, кредитная организация планирует и дальше развивать цифровой банк в Max как универсальный финансовый инструмент, в котором пользователям доступны все необходимые операции.
"Уже сейчас в мессенджере Max клиенты ВТБ могут не только общаться, но и получают полноценный банкинг под рукой без необходимости переходить в другие приложения", - отметил он.
Сервисы ВТБ в нацмессенджере защищены так же, как мобильное приложение и интернет-банк, отметили в кредитной организации. Для пользователей смартфонов на платформе iOS (Apple) цифровой банк в мессенджере может быть альтернативой интернет-банку.
ВТБ и ПИК успешно протестировали цифровой рубль в сделках с недвижимостью