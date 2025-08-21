https://1prime.ru/20250821/vtb-861029888.html

ВТБ расширил функционал цифрового банка в мессенджере Max

2025-08-21T10:01+0300

экономика

банки

технологии

финансы

втб

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. ВТБ расширил функционал своего цифрового банка в нацмессенджере Max, теперь его клиентам стали доступны переводы через Систему быстрых платежей (СБП) в мессенджере, сообщает пресс-служба банка. "ВТБ расширил функционал своего цифрового банка в мессенджере Max. Теперь клиенты смогут переводить деньги через СБП, а также сканировать квитанции и совершать платежи по QR-коду", - говорится в сообщении. Как прокомментировал заместитель президента - председателя правления ВТБ Александр Пахомов, кредитная организация планирует и дальше развивать цифровой банк в Max как универсальный финансовый инструмент, в котором пользователям доступны все необходимые операции. "Уже сейчас в мессенджере Max клиенты ВТБ могут не только общаться, но и получают полноценный банкинг под рукой без необходимости переходить в другие приложения", - отметил он. Сервисы ВТБ в нацмессенджере защищены так же, как мобильное приложение и интернет-банк, отметили в кредитной организации. Для пользователей смартфонов на платформе iOS (Apple) цифровой банк в мессенджере может быть альтернативой интернет-банку.

2025

