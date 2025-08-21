https://1prime.ru/20250821/wp-861023799.html

Власти США приостановили экскурсионные туры по Белому дому, пишет WP

21.08.2025, ПРАЙМ

Власти США приостановили экскурсионные туры по Белому дому, пишет WP

Власти США на неопределенный срок приостановили экскурсионные туры по Белому дому на фоне запланированного строительство там бального зала, которое должно... | 21.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Власти США на неопределенный срок приостановили экскурсионные туры по Белому дому на фоне запланированного строительство там бального зала, которое должно начаться в сентябре, пишет газета Washington Post. Ранее администрация американского лидера США Дональда Трампа объявила, что на месте нынешнего Восточного крыла Белого дома будет построен "крайне необходимый и изысканный" бальный зал площадью около 8 тысяч квадратных метров и вместимостью до 650 человек. По данным администрации, проект обойдется приблизительно в 200 миллионов долларов, его строительство начнется в сентябре. Администрация президента ожидает, что проект успеют завершить "задолго" до окончания полномочий Трампа. "Администрация (Белого дома - ред.) отменила экскурсии, запланированные на сентябрь, и не принимает заявки на экскурсии на более поздний срок", - пишет издание со ссылкой на электронное письмо, разосланное в офисы конгресса. Как отмечает Washington Post, ежегодно Белый дом посещают около полумиллиона человек, и хотя отмены бывают часто, перерыв, который может растянуться на месяцы или годы, случается редко.

сша

2025

