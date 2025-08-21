https://1prime.ru/20250821/yuan-861053119.html

Юань незначительно растет к рублю на Мосбирже во второй половине торгов

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже незначительно снижается во второй половине торгов четверга, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.28 мск рос на 1 копейку (+0,08%), до 11,16 рубля. Стоимость нефти в то же время увеличивалась на 0,13%, до 66,93 доллара за баррель сорта Brent. РУБЛЕВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ Юань на Мосбирже в четверг не демонстрирует ярко выраженной динамики. При этом курс китайской валюты остается в узком диапазоне - 11,14-11,18 рубля. "Рубль открылся вниз к юаню, который немного не дошел до установленного в понедельник максимума с конца июля. Правда, вскоре российская валюта восстановилась, но удержаться в небольшом плюсе не сумела и консолидируется, неся символические потери", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Таким образом, фактор налогового периода пока лишь удерживает рубль от более быстрого ослабления, отметил он. "Интересно, что рубль полностью проигнорировал свежую статистику Росстата по недельной инфляции. Ведомство зафиксировало пятую подряд недельную дефляцию, что дает Банку России больше шансов на смягчение монетарных условий на заседании в сентябре. Сокращение ключевой ставки - это фактор давления для рубля, но межбанк совершенно спокоен по этому поводу", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Интерес рынка обращен в сторону геополитики, где все так же слишком мало фактов и много домыслов, и проходящего налогового периода в РФ, добавил он. ПРОГНОЗЫ Владимир Чернов из Freedom Finance Global ожидает, что доллар и юань к завершению торгов четверга буду в диапазоне 80-82 рубля и 11-11,5 рубля соответственно. "Когда после прохождения пика фискальных платежей 28 августа, связанное с ними дополнительное предложение иностранной валюты уйдет с рынка, курс рубля может перейти к более устойчивому снижению. Пока же более вероятно, что пара юань/рубль останется в диапазоне этой недели 11,1–11,2 рубля", - считает Бабин.

