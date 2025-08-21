Новая Зеландия закупит вертолеты Seahawk и самолеты Airbus

https://1prime.ru/20250821/zakupki-861030818.html
2025-08-21T10:16+0300
2025-08-21T10:16+0300
2025-08-21T10:24+0300
ДЖАКАРТА, 21 авг — ПРАЙМ. Правительство Новой Зеландии подтвердило планы приобрести пять морских вертолётов MH-60R Seahawk и два дальнемагистральных самолёта Airbus A321XLR общей стоимостью 2,7 миллиарда новозеландских долларов (1,5 миллиарда долларов США), сообщает радио RNZ."Эти пять Seahawk повысят наступательные и оборонительные возможности и радиус действия фрегатов Новой Зеландии, а также обеспечат совместимость с нашим союзником - Австралией - и другими партнерами", — отметила министр Коллинз.Новая авиатехника призвана заменить устаревший парк: вертолёты Kaman SH-2G Super Seasprite и самолёты Boeing 757. О решениях кабинета министров журналистам рассказали на пресс-конференции в "Улье" (парламентском комплексе) министр обороны Джудит Коллинз и министр иностранных дел Уинстон Питерс.Как заявила глава оборонного ведомства, приобретение вертолётов Seahawk значительно повысит ударные и оборонительные возможности новозеландских фрегатов, а также обеспечит полную совместимость с ключевым союзником — Австралией.Закупка будет осуществлена в ускоренном порядке через американскую программу Foreign Military Sales (продажа вооружений иностранным государствам), что позволит миновать открытый тендер. Окончательное решение по бизнес-обоснованию сделки кабмин рассмотрит в следующем году.Министр иностранных дел Уинстон Питерс связал эти инвестиции с обострением международной обстановки. Он подчеркнул, что решение отражает реакцию правительства на резко ухудшающуюся геополитическую ситуацию.
ДЖАКАРТА, 21 авг — ПРАЙМ. Правительство Новой Зеландии подтвердило планы приобрести пять морских вертолётов MH-60R Seahawk и два дальнемагистральных самолёта Airbus A321XLR общей стоимостью 2,7 миллиарда новозеландских долларов (1,5 миллиарда долларов США), сообщает радио RNZ.
"Эти пять Seahawk повысят наступательные и оборонительные возможности и радиус действия фрегатов Новой Зеландии, а также обеспечат совместимость с нашим союзником - Австралией - и другими партнерами", — отметила министр Коллинз.
Новая авиатехника призвана заменить устаревший парк: вертолёты Kaman SH-2G Super Seasprite и самолёты Boeing 757. О решениях кабинета министров журналистам рассказали на пресс-конференции в "Улье" (парламентском комплексе) министр обороны Джудит Коллинз и министр иностранных дел Уинстон Питерс.
Как заявила глава оборонного ведомства, приобретение вертолётов Seahawk значительно повысит ударные и оборонительные возможности новозеландских фрегатов, а также обеспечит полную совместимость с ключевым союзником — Австралией.
Закупка будет осуществлена в ускоренном порядке через американскую программу Foreign Military Sales (продажа вооружений иностранным государствам), что позволит миновать открытый тендер. Окончательное решение по бизнес-обоснованию сделки кабмин рассмотрит в следующем году.
Министр иностранных дел Уинстон Питерс связал эти инвестиции с обострением международной обстановки. Он подчеркнул, что решение отражает реакцию правительства на резко ухудшающуюся геополитическую ситуацию.
