Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новая Зеландия закупит вертолеты Seahawk и самолеты Airbus - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250821/zakupki-861030818.html
Новая Зеландия закупит вертолеты Seahawk и самолеты Airbus
Новая Зеландия закупит вертолеты Seahawk и самолеты Airbus - 21.08.2025, ПРАЙМ
Новая Зеландия закупит вертолеты Seahawk и самолеты Airbus
Правительство Новой Зеландии подтвердило планы приобрести пять морских вертолётов MH-60R Seahawk и два дальнемагистральных самолёта Airbus A321XLR общей... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T10:16+0300
2025-08-21T10:24+0300
вооружения
бизнес
новая зеландия
сша
австралия
мид
a321neo
https://cdnn.1prime.ru/img/76308/08/763080886_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_4a7c4f1e1dc1242929fb3d88ea754803.jpg
ДЖАКАРТА, 21 авг — ПРАЙМ. Правительство Новой Зеландии подтвердило планы приобрести пять морских вертолётов MH-60R Seahawk и два дальнемагистральных самолёта Airbus A321XLR общей стоимостью 2,7 миллиарда новозеландских долларов (1,5 миллиарда долларов США), сообщает радио RNZ."Эти пять Seahawk повысят наступательные и оборонительные возможности и радиус действия фрегатов Новой Зеландии, а также обеспечат совместимость с нашим союзником - Австралией - и другими партнерами", — отметила министр Коллинз.Новая авиатехника призвана заменить устаревший парк: вертолёты Kaman SH-2G Super Seasprite и самолёты Boeing 757. О решениях кабинета министров журналистам рассказали на пресс-конференции в "Улье" (парламентском комплексе) министр обороны Джудит Коллинз и министр иностранных дел Уинстон Питерс.Как заявила глава оборонного ведомства, приобретение вертолётов Seahawk значительно повысит ударные и оборонительные возможности новозеландских фрегатов, а также обеспечит полную совместимость с ключевым союзником — Австралией.Закупка будет осуществлена в ускоренном порядке через американскую программу Foreign Military Sales (продажа вооружений иностранным государствам), что позволит миновать открытый тендер. Окончательное решение по бизнес-обоснованию сделки кабмин рассмотрит в следующем году.Министр иностранных дел Уинстон Питерс связал эти инвестиции с обострением международной обстановки. Он подчеркнул, что решение отражает реакцию правительства на резко ухудшающуюся геополитическую ситуацию.
https://1prime.ru/20250806/dostoprimechatelnosti-860376881.html
новая зеландия
сша
австралия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76308/08/763080886_114:0:1887:1330_1920x0_80_0_0_18a3a61f6efdcebbbd6ba3eb81e374cb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, новая зеландия, сша, австралия, мид, a321neo
Вооружения, Бизнес, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, США, АВСТРАЛИЯ, МИД, A321neo
10:16 21.08.2025 (обновлено: 10:24 21.08.2025)
 
Новая Зеландия закупит вертолеты Seahawk и самолеты Airbus

Новая Зеландия закупит вертолеты Seahawk и самолеты Airbus на $1,5 миллиарда

© fotolia.com / Anke van Wyk"Флаг Новой Зеландии
Флаг Новой Зеландии - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
© fotolia.com / Anke van Wyk
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДЖАКАРТА, 21 авг — ПРАЙМ. Правительство Новой Зеландии подтвердило планы приобрести пять морских вертолётов MH-60R Seahawk и два дальнемагистральных самолёта Airbus A321XLR общей стоимостью 2,7 миллиарда новозеландских долларов (1,5 миллиарда долларов США), сообщает радио RNZ.
"Эти пять Seahawk повысят наступательные и оборонительные возможности и радиус действия фрегатов Новой Зеландии, а также обеспечат совместимость с нашим союзником - Австралией - и другими партнерами", — отметила министр Коллинз.
Новая авиатехника призвана заменить устаревший парк: вертолёты Kaman SH-2G Super Seasprite и самолёты Boeing 757. О решениях кабинета министров журналистам рассказали на пресс-конференции в "Улье" (парламентском комплексе) министр обороны Джудит Коллинз и министр иностранных дел Уинстон Питерс.
Как заявила глава оборонного ведомства, приобретение вертолётов Seahawk значительно повысит ударные и оборонительные возможности новозеландских фрегатов, а также обеспечит полную совместимость с ключевым союзником — Австралией.
Закупка будет осуществлена в ускоренном порядке через американскую программу Foreign Military Sales (продажа вооружений иностранным государствам), что позволит миновать открытый тендер. Окончательное решение по бизнес-обоснованию сделки кабмин рассмотрит в следующем году.
Министр иностранных дел Уинстон Питерс связал эти инвестиции с обострением международной обстановки. Он подчеркнул, что решение отражает реакцию правительства на резко ухудшающуюся геополитическую ситуацию.
Новая Зеландия - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
Новая Зеландия повысит плату за посещение достопримечательностей
6 августа, 11:47
 
ВооруженияБизнесНОВАЯ ЗЕЛАНДИЯСШААВСТРАЛИЯМИДA321neo
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала