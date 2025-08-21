https://1prime.ru/20250821/zakupki-861030818.html

Новая Зеландия закупит вертолеты Seahawk и самолеты Airbus

Новая Зеландия закупит вертолеты Seahawk и самолеты Airbus - 21.08.2025, ПРАЙМ

Новая Зеландия закупит вертолеты Seahawk и самолеты Airbus

Правительство Новой Зеландии подтвердило планы приобрести пять морских вертолётов MH-60R Seahawk и два дальнемагистральных самолёта Airbus A321XLR общей... | 21.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-21T10:16+0300

2025-08-21T10:16+0300

2025-08-21T10:24+0300

вооружения

бизнес

новая зеландия

сша

австралия

мид

a321neo

https://cdnn.1prime.ru/img/76308/08/763080886_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_4a7c4f1e1dc1242929fb3d88ea754803.jpg

ДЖАКАРТА, 21 авг — ПРАЙМ. Правительство Новой Зеландии подтвердило планы приобрести пять морских вертолётов MH-60R Seahawk и два дальнемагистральных самолёта Airbus A321XLR общей стоимостью 2,7 миллиарда новозеландских долларов (1,5 миллиарда долларов США), сообщает радио RNZ."Эти пять Seahawk повысят наступательные и оборонительные возможности и радиус действия фрегатов Новой Зеландии, а также обеспечат совместимость с нашим союзником - Австралией - и другими партнерами", — отметила министр Коллинз.Новая авиатехника призвана заменить устаревший парк: вертолёты Kaman SH-2G Super Seasprite и самолёты Boeing 757. О решениях кабинета министров журналистам рассказали на пресс-конференции в "Улье" (парламентском комплексе) министр обороны Джудит Коллинз и министр иностранных дел Уинстон Питерс.Как заявила глава оборонного ведомства, приобретение вертолётов Seahawk значительно повысит ударные и оборонительные возможности новозеландских фрегатов, а также обеспечит полную совместимость с ключевым союзником — Австралией.Закупка будет осуществлена в ускоренном порядке через американскую программу Foreign Military Sales (продажа вооружений иностранным государствам), что позволит миновать открытый тендер. Окончательное решение по бизнес-обоснованию сделки кабмин рассмотрит в следующем году.Министр иностранных дел Уинстон Питерс связал эти инвестиции с обострением международной обстановки. Он подчеркнул, что решение отражает реакцию правительства на резко ухудшающуюся геополитическую ситуацию.

https://1prime.ru/20250806/dostoprimechatelnosti-860376881.html

новая зеландия

сша

австралия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, новая зеландия, сша, австралия, мид, a321neo