СМИ раскрыли, что западные страны устроят на Украине наперекор России

МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Западные государства могут разместить свои войска на территории Украины без согласия Москвы, сообщает New York Times."По словам некоторых аналитиков, страны Запада могут развернуть войска на Украине после прекращения боевых действий без одобрения России", — указали в статье.Эксперты также считают, что Кремль может отказаться от подписания мирного соглашения при наличии такой возможности.В понедельник российское Министерство иностранных дел обратилось к Великобритании, призвав ее, в ответ на заявления о возможности направления военного контингента на Украину, воздержаться от рискованных и недостаточно продуманных политических шагов и не препятствовать усилиям российских и американских дипломатов.Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит пространства для компромиссов по вопросу размещения иностранных миротворцев на украинской территории. Как отметил российский министр, при развертывании иностранного контингента на Украине западные страны вряд ли захотят согласовывать мирное урегулирование, так как этот контингент будет создавать "факты на земле". В российском МИД также заявили, что планы некоторых стран Европейского союза направить "миротворческие силы" в Украину рассматриваются как провокационные и служат для поддержания иллюзий у украинского правительства.

