Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли, что западные страны устроят на Украине наперекор России - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250821/zapad-861031074.html
СМИ раскрыли, что западные страны устроят на Украине наперекор России
СМИ раскрыли, что западные страны устроят на Украине наперекор России - 21.08.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, что западные страны устроят на Украине наперекор России
Западные государства могут разместить свои войска на территории Украины без согласия Москвы, сообщает New York Times. | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T10:24+0300
2025-08-21T10:24+0300
украина
москва
запад
сергей лавров
мид
new york times
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Западные государства могут разместить свои войска на территории Украины без согласия Москвы, сообщает New York Times."По словам некоторых аналитиков, страны Запада могут развернуть войска на Украине после прекращения боевых действий без одобрения России", — указали в статье.Эксперты также считают, что Кремль может отказаться от подписания мирного соглашения при наличии такой возможности.В понедельник российское Министерство иностранных дел обратилось к Великобритании, призвав ее, в ответ на заявления о возможности направления военного контингента на Украину, воздержаться от рискованных и недостаточно продуманных политических шагов и не препятствовать усилиям российских и американских дипломатов.Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит пространства для компромиссов по вопросу размещения иностранных миротворцев на украинской территории. Как отметил российский министр, при развертывании иностранного контингента на Украине западные страны вряд ли захотят согласовывать мирное урегулирование, так как этот контингент будет создавать "факты на земле". В российском МИД также заявили, что планы некоторых стран Европейского союза направить "миротворческие силы" в Украину рассматриваются как провокационные и служат для поддержания иллюзий у украинского правительства.
https://1prime.ru/20250821/ukraina-861018139.html
https://1prime.ru/20250820/ukraina-861014121.html
украина
москва
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, москва, запад, сергей лавров, мид, new york times
УКРАИНА, МОСКВА, ЗАПАД, Сергей Лавров, МИД, New York Times
10:24 21.08.2025
 
СМИ раскрыли, что западные страны устроят на Украине наперекор России

NYT: западные страны могут отправить войска на Украину без одобрения России

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Западные государства могут разместить свои войска на территории Украины без согласия Москвы, сообщает New York Times.
"По словам некоторых аналитиков, страны Запада могут развернуть войска на Украине после прекращения боевых действий без одобрения России", — указали в статье.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
На Западе оценили изменение настроений на Украине по поводу условий мира
02:41
Эксперты также считают, что Кремль может отказаться от подписания мирного соглашения при наличии такой возможности.
В понедельник российское Министерство иностранных дел обратилось к Великобритании, призвав ее, в ответ на заявления о возможности направления военного контингента на Украину, воздержаться от рискованных и недостаточно продуманных политических шагов и не препятствовать усилиям российских и американских дипломатов.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит пространства для компромиссов по вопросу размещения иностранных миротворцев на украинской территории. Как отметил российский министр, при развертывании иностранного контингента на Украине западные страны вряд ли захотят согласовывать мирное урегулирование, так как этот контингент будет создавать "факты на земле". В российском МИД также заявили, что планы некоторых стран Европейского союза направить "миротворческие силы" в Украину рассматриваются как провокационные и служат для поддержания иллюзий у украинского правительства.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
"Вырежут как овец". Идея об отправке войск на Украину встревожила британцев
Вчера, 23:26
 
УКРАИНАМОСКВАЗАПАДСергей ЛавровМИДNew York Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала