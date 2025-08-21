Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названа сумма вклада, который нужен для получения "второй зарплаты" - 21.08.2025
Названа сумма вклада, который нужен для получения "второй зарплаты"
Названа сумма вклада, который нужен для получения "второй зарплаты" - 21.08.2025, ПРАЙМ
Названа сумма вклада, который нужен для получения "второй зарплаты"
Сумма капитала, необходимого для получения ежемесячного процентного дохода, сопоставимого со средней зарплатой в России, выросла на 67% с начала 2025 года,... | 21.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Сумма капитала, необходимого для получения ежемесячного процентного дохода, сопоставимого со средней зарплатой в России, выросла на 67% с начала 2025 года, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу "Финуслуги" Игорь Алутин.Так, если в январе 2025 года сумма такого капитала без учета НДФЛ составляла почти 5,1 миллионов рублей, то сейчас это 8,5 миллионов рублей."При годовом доходе до 2,4 миллиона рублей физические лица должны уплатить налог по ставке 13%, а при сумме свыше этого порога – 15%. С учетом НДФЛ в размере 13% размер такого капитала сейчас составляет 9,6 миллионов рублей, с НДФЛ в размере 15% – 9,8 миллионов рублей", - напомнил он.Согласно последним данным Росстата, средняя номинальная заработная плата в России по итогам мая составляла 99422 рубля.Главный драйвер роста необходимого капитала – это падение процентных ставок по вкладам. Так, средняя ставка по годовому вкладу в топ-20 банках, который используется для расчета, снизилась с 20,95% годовых в начале января 2025-го до 13,98% по состоянию на 18 августа 2025 года."Вклады демонстрируют устойчивый спрос, доходность по ним остается привлекательной, несмотря на падение ставок. Сейчас можно найти варианты для фиксации доходности выше прогнозируемой инфляции. Например, на Финуслугах есть предложение по годовым вкладам под 14-15%, что по-прежнему выше прогнозируемой инфляции", - сказал Алутин.Он также напомнил о необходимости диверсификации активов. Помимо вкладов есть и другие финансовые инструменты, например, облигации надежных эмитентов или паевые фонды. Доходность отдельных из них уже сейчас превышает доходность депозитов. Для обеспечения финансовой независимости могут потребоваться более комплексные стратегии, чем просто хранение сбережений на вкладах, заключил специалист.
02:02 21.08.2025
 
Названа сумма вклада, который нужен для получения "второй зарплаты"

Финуслуги: капитал для получения "пассивной зарплаты" с начала года вырос на 67%

Знак процента в витрине
Знак процента в витрине - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Сумма капитала, необходимого для получения ежемесячного процентного дохода, сопоставимого со средней зарплатой в России, выросла на 67% с начала 2025 года, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу "Финуслуги" Игорь Алутин.
Так, если в январе 2025 года сумма такого капитала без учета НДФЛ составляла почти 5,1 миллионов рублей, то сейчас это 8,5 миллионов рублей.
"При годовом доходе до 2,4 миллиона рублей физические лица должны уплатить налог по ставке 13%, а при сумме свыше этого порога – 15%. С учетом НДФЛ в размере 13% размер такого капитала сейчас составляет 9,6 миллионов рублей, с НДФЛ в размере 15% – 9,8 миллионов рублей", - напомнил он.
Согласно последним данным Росстата, средняя номинальная заработная плата в России по итогам мая составляла 99422 рубля.
Главный драйвер роста необходимого капитала – это падение процентных ставок по вкладам. Так, средняя ставка по годовому вкладу в топ-20 банках, который используется для расчета, снизилась с 20,95% годовых в начале января 2025-го до 13,98% по состоянию на 18 августа 2025 года.
Назван самый выгодный срок вклада после снижения ставок
18 августа, 03:03
18 августа, 03:03
"Вклады демонстрируют устойчивый спрос, доходность по ним остается привлекательной, несмотря на падение ставок. Сейчас можно найти варианты для фиксации доходности выше прогнозируемой инфляции. Например, на Финуслугах есть предложение по годовым вкладам под 14-15%, что по-прежнему выше прогнозируемой инфляции", - сказал Алутин.
Он также напомнил о необходимости диверсификации активов. Помимо вкладов есть и другие финансовые инструменты, например, облигации надежных эмитентов или паевые фонды. Доходность отдельных из них уже сейчас превышает доходность депозитов. Для обеспечения финансовой независимости могут потребоваться более комплексные стратегии, чем просто хранение сбережений на вкладах, заключил специалист.
 
