https://1prime.ru/20250821/zelenskiy-861020039.html

В Британии обратились к Зеленскому после взлома базы данных ВСУ

В Британии обратились к Зеленскому после взлома базы данных ВСУ - 21.08.2025, ПРАЙМ

В Британии обратились к Зеленскому после взлома базы данных ВСУ

Британский аналитик по геополитике Александр Меркурис на YouTube-канале The Duran заявил, что Владимир Зеленский будет вынужден признать достоверность... | 21.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-21T05:45+0300

2025-08-21T05:45+0300

2025-08-21T05:47+0300

украина

владимир зеленский

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Британский аналитик по геополитике Александр Меркурис на YouTube-канале The Duran заявил, что Владимир Зеленский будет вынужден признать достоверность информации о потерях среди украинских военных, ставшей известной после взлома базы данных Генштаба ВСУ. "Он (Зеленский. — Прим. Ред.), как всегда, попытается отмахнуться от этой информации, потянуть время, чтобы подготовить ответ. Но не выйдет, ведь признание неизбежно", — сказал он. Эксперт отмечает, что Зеленский осознает серьезные кадровые проблемы в ВСУ, которые только усугубляются после обнародования данной информации. "У украинской армии не хватает людей, а он (Зеленский. — Прим. Ред.) продолжает гнать все больше и больше людей на фронт. Хотя это и не помогает", — подчеркнул аналитик. Ранее в среду Telegram-канал Mash сообщил, что с февраля 2022 года Украина потеряла 1,7 миллиона военных убитыми и пропавшими без вести, согласно взломанной базе данных Генштаба ВСУ. Информацию подтвердило и хакерское объединение KillNet, заявив в РИА Новости, что взлом осуществлен через компьютер руководителя департамента логистики. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины отказался признать достоверность данных из этой базы.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, всу