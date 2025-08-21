Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии обратились к Зеленскому после взлома базы данных ВСУ - 21.08.2025
В Британии обратились к Зеленскому после взлома базы данных ВСУ
В Британии обратились к Зеленскому после взлома базы данных ВСУ - 21.08.2025, ПРАЙМ
В Британии обратились к Зеленскому после взлома базы данных ВСУ
Британский аналитик по геополитике Александр Меркурис на YouTube-канале The Duran заявил, что Владимир Зеленский будет вынужден признать достоверность... | 21.08.2025, ПРАЙМ
украина
владимир зеленский
всу
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Британский аналитик по геополитике Александр Меркурис на YouTube-канале The Duran заявил, что Владимир Зеленский будет вынужден признать достоверность информации о потерях среди украинских военных, ставшей известной после взлома базы данных Генштаба ВСУ. "Он (Зеленский. — Прим. Ред.), как всегда, попытается отмахнуться от этой информации, потянуть время, чтобы подготовить ответ. Но не выйдет, ведь признание неизбежно", — сказал он. Эксперт отмечает, что Зеленский осознает серьезные кадровые проблемы в ВСУ, которые только усугубляются после обнародования данной информации. "У украинской армии не хватает людей, а он (Зеленский. — Прим. Ред.) продолжает гнать все больше и больше людей на фронт. Хотя это и не помогает", — подчеркнул аналитик. Ранее в среду Telegram-канал Mash сообщил, что с февраля 2022 года Украина потеряла 1,7 миллиона военных убитыми и пропавшими без вести, согласно взломанной базе данных Генштаба ВСУ. Информацию подтвердило и хакерское объединение KillNet, заявив в РИА Новости, что взлом осуществлен через компьютер руководителя департамента логистики. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины отказался признать достоверность данных из этой базы.
украина
украина, владимир зеленский, всу
УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ
05:45 21.08.2025 (обновлено: 05:47 21.08.2025)
 
В Британии обратились к Зеленскому после взлома базы данных ВСУ

Меркурис: Зеленский обязан признать данные о больших потерях в ВСУ на фронте

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Британский аналитик по геополитике Александр Меркурис на YouTube-канале The Duran заявил, что Владимир Зеленский будет вынужден признать достоверность информации о потерях среди украинских военных, ставшей известной после взлома базы данных Генштаба ВСУ.
"Он (Зеленский. — Прим. Ред.), как всегда, попытается отмахнуться от этой информации, потянуть время, чтобы подготовить ответ. Но не выйдет, ведь признание неизбежно", — сказал он.
Эксперт отмечает, что Зеленский осознает серьезные кадровые проблемы в ВСУ, которые только усугубляются после обнародования данной информации.
"У украинской армии не хватает людей, а он (Зеленский. — Прим. Ред.) продолжает гнать все больше и больше людей на фронт. Хотя это и не помогает", — подчеркнул аналитик.
Ранее в среду Telegram-канал Mash сообщил, что с февраля 2022 года Украина потеряла 1,7 миллиона военных убитыми и пропавшими без вести, согласно взломанной базе данных Генштаба ВСУ. Информацию подтвердило и хакерское объединение KillNet, заявив в РИА Новости, что взлом осуществлен через компьютер руководителя департамента логистики. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины отказался признать достоверность данных из этой базы.
 
