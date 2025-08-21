https://1prime.ru/20250821/zelenskiy-861020039.html
В Британии обратились к Зеленскому после взлома базы данных ВСУ
В Британии обратились к Зеленскому после взлома базы данных ВСУ
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Британский аналитик по геополитике Александр Меркурис на YouTube-канале The Duran заявил, что Владимир Зеленский будет вынужден признать достоверность информации о потерях среди украинских военных, ставшей известной после взлома базы данных Генштаба ВСУ. "Он (Зеленский. — Прим. Ред.), как всегда, попытается отмахнуться от этой информации, потянуть время, чтобы подготовить ответ. Но не выйдет, ведь признание неизбежно", — сказал он. Эксперт отмечает, что Зеленский осознает серьезные кадровые проблемы в ВСУ, которые только усугубляются после обнародования данной информации. "У украинской армии не хватает людей, а он (Зеленский. — Прим. Ред.) продолжает гнать все больше и больше людей на фронт. Хотя это и не помогает", — подчеркнул аналитик. Ранее в среду Telegram-канал Mash сообщил, что с февраля 2022 года Украина потеряла 1,7 миллиона военных убитыми и пропавшими без вести, согласно взломанной базе данных Генштаба ВСУ. Информацию подтвердило и хакерское объединение KillNet, заявив в РИА Новости, что взлом осуществлен через компьютер руководителя департамента логистики. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины отказался признать достоверность данных из этой базы.
