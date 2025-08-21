https://1prime.ru/20250821/zelenskiy-861027085.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – ПРАЙМ. Киевские власти во главе с Владимиром Зеленским обманывают украинский народ, скрывая реальные потери в рядах ВСУ. Рассказал в беседе с агентством РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее российская хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных. "Это свидетельствует о чудовищной лжи и лицемерии Зеленского, скрывающего от широкой общественности реальные потери на полях сражений", - сказал Шеремет. По его словам, для сокрытия потерь украинская сторона, в том числе, использует переносные крематории. "Эти крематории распределены по всей линии фронта, чтобы таким образом утаивать чудовищные безвозвратные утраты в рядах ВСУ", - сказал депутат. Шеремет подчеркнул, что для киевских властей куда выгоднее объявить погибших военнослужащих без вести пропавшими, чем выплачивать их родственникам материальные компенсации. "Как говорится, кому война, а кому мать родна", - подчеркнул депутат.
