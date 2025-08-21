Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депутат Госдумы обвинил Зеленского в сокрытии реальных потерь в рядах ВСУ - 21.08.2025
Политика
Депутат Госдумы обвинил Зеленского в сокрытии реальных потерь в рядах ВСУ
2025-08-21T09:31+0300
2025-08-21T09:31+0300
политика
общество
владимир зеленский
всу
госдума
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – ПРАЙМ. Киевские власти во главе с Владимиром Зеленским обманывают украинский народ, скрывая реальные потери в рядах ВСУ. Рассказал в беседе с агентством РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее российская хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных. "Это свидетельствует о чудовищной лжи и лицемерии Зеленского, скрывающего от широкой общественности реальные потери на полях сражений", - сказал Шеремет. По его словам, для сокрытия потерь украинская сторона, в том числе, использует переносные крематории. "Эти крематории распределены по всей линии фронта, чтобы таким образом утаивать чудовищные безвозвратные утраты в рядах ВСУ", - сказал депутат. Шеремет подчеркнул, что для киевских властей куда выгоднее объявить погибших военнослужащих без вести пропавшими, чем выплачивать их родственникам материальные компенсации. "Как говорится, кому война, а кому мать родна", - подчеркнул депутат.
общество, владимир зеленский, всу, госдума
Политика, Общество, Владимир Зеленский, ВСУ, Госдума
09:31 21.08.2025
 
Депутат Госдумы обвинил Зеленского в сокрытии реальных потерь в рядах ВСУ

Депутат Шеремет: Зеленский обманывает украинцев, скрывая реальные потери в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – ПРАЙМ. Киевские власти во главе с Владимиром Зеленским обманывают украинский народ, скрывая реальные потери в рядах ВСУ. Рассказал в беседе с агентством РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее российская хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных.
"Это свидетельствует о чудовищной лжи и лицемерии Зеленского, скрывающего от широкой общественности реальные потери на полях сражений", - сказал Шеремет.
По его словам, для сокрытия потерь украинская сторона, в том числе, использует переносные крематории.
"Эти крематории распределены по всей линии фронта, чтобы таким образом утаивать чудовищные безвозвратные утраты в рядах ВСУ", - сказал депутат.
Шеремет подчеркнул, что для киевских властей куда выгоднее объявить погибших военнослужащих без вести пропавшими, чем выплачивать их родственникам материальные компенсации.
"Как говорится, кому война, а кому мать родна", - подчеркнул депутат.
Владимир Зеленский
В Британии обратились к Зеленскому после взлома базы данных ВСУ
05:45
 
Политика Общество Владимир Зеленский ВСУ Госдума
 
 
