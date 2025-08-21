https://1prime.ru/20250821/zelenskiy-861033605.html

Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности нужны Украине

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что хочет гарантий безопасности для Украины по примеру гарантий США для Израиля, передает украинское агентство УНИАН. "В качестве примера (Зеленский - ред.) привел гарантии США для Израиля", - говорится в сообщении. По словам Зеленского, которые приводит агентство Франс Пресс, Украина хочет прийти к пониманию об архитектуре гарантий безопасности в течение 7-10 дней. Президент США Дональд Трамп во вторник заявлял о подготовке к встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.

