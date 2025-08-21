Зеленский сделал предположение о месте встречи с Путиным

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
Владимир Зеленский предполагает, что его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным могут пройти в Швейцарии, Австрии, Турции. | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T11:15+0300
2025-08-21T11:15+0300
политика
россия
австрия
турция
владимир зеленский
владимир путин
юрий ушаков
нато
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский предполагает, что его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным могут пройти в Швейцарии, Австрии, Турции. "Швейцария, Австрия - мы согласны... Для нас Турция это страна НАТО и часть Европы. Мы не против", - заявил Зеленский, его комментарии ряду СМИ приводит агентство Франс Пресс. РФ не объявляла о своем решении относительно встречи, а также о месте и дате ее проведения в случае, если она состоится. Ранее в числе городов, где могла бы состояться встреча, СМИ называли Будапешт, Рим, Хельсинки, Ватикан, Женеву. Интерес к организации встречи высказывала Белоруссия. Трамп во вторник заявлял о подготовке к встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. Как заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и готова к работе в любых форматах. При этом он отметил, что Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также подчеркнул, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.
россия, австрия, турция, владимир зеленский, владимир путин, юрий ушаков, нато
Политика, РОССИЯ, АВСТРИЯ, ТУРЦИЯ, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Юрий Ушаков, НАТО
11:15 21.08.2025
 
Зеленский: переговоры с Путиным могут пройти в Швейцарии, Австрии, Турции

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности нужны Украине
ПолитикаРОССИЯАВСТРИЯТУРЦИЯВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЮрий УшаковНАТО
 
 
