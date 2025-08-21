Зеленский назвал сроки массового производства ракеты "Фламинго"

https://1prime.ru/20250821/zelenskiy-861034311.html
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что массовое производство дальнобойной ракеты "Фламинго" с заявленным радиусом действия до 3 тыс километров ожидается к началу следующего года, передает агентство Рейтер. "Зеленский... ожидает массового производства (ракеты "Фламинго" - ред.) к началу следующего года", - говорится в публикации. Ранее украинское агентство УНИАН опубликовало фото, как утверждается, новой украинской крылатой ракеты "Фламинго" дальностью полета более 3 тысяч километров, которая якобы запущена в серийное производство.
