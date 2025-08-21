Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский назвал сроки массового производства ракеты "Фламинго"
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что массовое производство дальнобойной ракеты "Фламинго" с заявленным радиусом действия до 3 тыс километров ожидается к началу следующего года, передает агентство Рейтер. "Зеленский... ожидает массового производства (ракеты "Фламинго" - ред.) к началу следующего года", - говорится в публикации. Ранее украинское агентство УНИАН опубликовало фото, как утверждается, новой украинской крылатой ракеты "Фламинго" дальностью полета более 3 тысяч километров, которая якобы запущена в серийное производство.
газ, владимир зеленский
Политика, Газ, Владимир Зеленский
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что массовое производство дальнобойной ракеты "Фламинго" с заявленным радиусом действия до 3 тыс километров ожидается к началу следующего года, передает агентство Рейтер.
"Зеленский... ожидает массового производства (ракеты "Фламинго" - ред.) к началу следующего года", - говорится в публикации.
Ранее украинское агентство УНИАН опубликовало фото, как утверждается, новой украинской крылатой ракеты "Фламинго" дальностью полета более 3 тысяч километров, которая якобы запущена в серийное производство.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Депутат Госдумы обвинил Зеленского в сокрытии реальных потерь в рядах ВСУ
