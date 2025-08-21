https://1prime.ru/20250821/zelenskiy-861040764.html
Зеленский высказался о статусе русского языка на Украине
общество
аляска
украина
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
мид
new york times
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский отказался пересматривать статус русского языка на Украине, заявив заявил в ходе встречи с журналистами. "У нас есть один государственный язык — украинский. Русские могут говорить, что угодно. Я считаю, что они ставят такие ультиматумы, чтобы усложнять процесс переговоров", — сказал он. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советским наследием, но и с российскими связями, включая русский язык. В 2019 году Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предполагает его использование во всех сферах общественной жизни. Газета New York Times 17 августа утверждала, что Владимир Путин обсуждал вопрос русского языка на Украине во время встречи с Дональдом Трампом на Аляске. Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что западные страны не выразили ни разу свою позицию относительно положения русского языка и русскоязычных людей на Украине, несмотря на их нынешние и исторические связи с Россией.
аляска
украина
