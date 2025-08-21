https://1prime.ru/20250821/zelenskiy-861040764.html

Зеленский высказался о статусе русского языка на Украине

Зеленский высказался о статусе русского языка на Украине - 21.08.2025, ПРАЙМ

Зеленский высказался о статусе русского языка на Украине

Владимир Зеленский отказался пересматривать статус русского языка на Украине, заявив заявил в ходе встречи с журналистами. | 21.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-21T12:50+0300

2025-08-21T12:50+0300

2025-08-21T12:50+0300

общество

аляска

украина

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

мид

new york times

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский отказался пересматривать статус русского языка на Украине, заявив заявил в ходе встречи с журналистами. "У нас есть один государственный язык — украинский. Русские могут говорить, что угодно. Я считаю, что они ставят такие ультиматумы, чтобы усложнять процесс переговоров", — сказал он. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советским наследием, но и с российскими связями, включая русский язык. В 2019 году Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предполагает его использование во всех сферах общественной жизни. Газета New York Times 17 августа утверждала, что Владимир Путин обсуждал вопрос русского языка на Украине во время встречи с Дональдом Трампом на Аляске. Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что западные страны не выразили ни разу свою позицию относительно положения русского языка и русскоязычных людей на Украине, несмотря на их нынешние и исторические связи с Россией.

https://1prime.ru/20250821/zelenskiy-861034311.html

https://1prime.ru/20250821/reuters-861036106.html

аляска

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , аляска, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, мид, new york times