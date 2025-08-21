Золото слабо дешевеет после выхода протокола заседания ФРС США

https://1prime.ru/20250821/zoloto-861025678.html
2025-08-21T09:09+0300
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно снижается в четверг утром после выхода протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам ее июльского заседания, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.57 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 7,13 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,21%, до 3 381,37 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,25% - до 37,868 доллара за унцию. Рынок следит за сведениями относительно монетарной политики ФРС США, которая влияет на все глобальные финансовые рынки, включая фьючерсы на золото. Согласно опубликованному протоколу, большинство участников заседания комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США видят больше рисков сохранения устойчиво высокого уровня инфляции, а также указывают на неопределенность последствий введенных ранее импортных пошлин. В документе отмечается, что членам комитета видится более целесообразным сохранение ограничительной кредитно-денежной политики в случае продолжительного ускорения инфляции. "Мы не думаем, что цены на золото значительно вырастут, и считаем, что на данный момент они консолидируются", - цитирует агентство Рейтер управляющего директора Gold Silver Central Брайана Ланя (Brian Lan). "Даже если учётная ставка будут немного снижена, мы увидим небольшой рост цен на золото, и возможное достижение отметки в 3400 долларов за тройскую унцию. В противном случае цены могут продолжить консолидироваться или, возможно, немного снизятся, приблизившись к 3300 долларам", - добавляет аналитик.
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно снижается в четверг утром после выхода протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам ее июльского заседания, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.57 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 7,13 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,21%, до 3 381,37 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,25% - до 37,868 доллара за унцию.
Рынок следит за сведениями относительно монетарной политики ФРС США, которая влияет на все глобальные финансовые рынки, включая фьючерсы на золото.
Согласно опубликованному протоколу, большинство участников заседания комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США видят больше рисков сохранения устойчиво высокого уровня инфляции, а также указывают на неопределенность последствий введенных ранее импортных пошлин.
В документе отмечается, что членам комитета видится более целесообразным сохранение ограничительной кредитно-денежной политики в случае продолжительного ускорения инфляции.
"Мы не думаем, что цены на золото значительно вырастут, и считаем, что на данный момент они консолидируются", - цитирует агентство Рейтер управляющего директора Gold Silver Central Брайана Ланя (Brian Lan).
"Даже если учётная ставка будут немного снижена, мы увидим небольшой рост цен на золото, и возможное достижение отметки в 3400 долларов за тройскую унцию. В противном случае цены могут продолжить консолидироваться или, возможно, немного снизятся, приблизившись к 3300 долларам", - добавляет аналитик.
