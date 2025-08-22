Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" возобновит полеты в несколько городов Узбекистана - 22.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250822/aeroflot-861097759.html
"Аэрофлот" возобновит полеты в несколько городов Узбекистана
"Аэрофлот" возобновит полеты в несколько городов Узбекистана - 22.08.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" возобновит полеты в несколько городов Узбекистана
Авиакомпания "Аэрофлот" с 14 сентября возобновляет полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в некоторые города Узбекистана, сообщила компания. | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T14:38+0300
2025-08-22T14:38+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
узбекистан
аэрофлот
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/img/75939/28/759392881_0:42:801:492_1920x0_80_0_0_036562a5ca3c405e19f4113cb5d99d3e.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 14 сентября возобновляет полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в некоторые города Узбекистана, сообщила компания. "Четырнадцатого сентября авиакомпания возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Бухару. Полёты будут выполняться четыре раза в неделю: вылет из Шереметьево — по вторникам, четвергам, пятницам и субботам, обратный рейс из Бухары — по средам, пятницам, субботам и воскресеньям", - рассказали в компании о новых направлениях из Москвы. "С 15 сентября вновь будем выполнять прямые рейсы между Москвой и Ургенчем. Полёты запланированы три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам", - добавили там. "Шестнадцатого сентября открываем новые прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Самарканд. Полёты будут выполняться дважды в неделю: по средам и пятницам. С 17 сентября будем выполнять новые прямые рейсы из Северной столицы в Ташкент. Полёты запланированы с частотой два раза в неделю: по четвергам и субботам", - сообщил "Аэрофлот" о новых маршрутах из Петербурга в Узбекистан. Там добавили, что с 13 сентября компания увеличит частоту полётов между Москвой и Самаркандом с трех до пяти рейсов в неделю. Новые рейсы из Москвы запланированы по вторникам и субботам, обратный вылет — по средам и воскресеньям.
https://1prime.ru/20250819/gelendzhik-860941511.html
москва
санкт-петербург
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75939/28/759392881_44:0:755:533_1920x0_80_0_0_f19b4ae2941b469e2d54abab45b59f04.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, узбекистан, аэрофлот, аэропорт шереметьево
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЗБЕКИСТАН, Аэрофлот, аэропорт Шереметьево
14:38 22.08.2025
 
"Аэрофлот" возобновит полеты в несколько городов Узбекистана

"Аэрофлот" с 14 сентября возобновляет полеты в несколько городов Узбекистана

© Фото : Sergey Kustov*Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот"
*Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© Фото : Sergey Kustov
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 14 сентября возобновляет полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в некоторые города Узбекистана, сообщила компания.
"Четырнадцатого сентября авиакомпания возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Бухару. Полёты будут выполняться четыре раза в неделю: вылет из Шереметьево — по вторникам, четвергам, пятницам и субботам, обратный рейс из Бухары — по средам, пятницам, субботам и воскресеньям", - рассказали в компании о новых направлениях из Москвы.
"С 15 сентября вновь будем выполнять прямые рейсы между Москвой и Ургенчем. Полёты запланированы три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам", - добавили там.
"Шестнадцатого сентября открываем новые прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Самарканд. Полёты будут выполняться дважды в неделю: по средам и пятницам. С 17 сентября будем выполнять новые прямые рейсы из Северной столицы в Ташкент. Полёты запланированы с частотой два раза в неделю: по четвергам и субботам", - сообщил "Аэрофлот" о новых маршрутах из Петербурга в Узбекистан.
Там добавили, что с 13 сентября компания увеличит частоту полётов между Москвой и Самаркандом с трех до пяти рейсов в неделю. Новые рейсы из Москвы запланированы по вторникам и субботам, обратный вылет — по средам и воскресеньям.
Самолет авиакомпании Аэрофлот, совершающий рейс из Москвы, приземляется в аэропорту Геленджика - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
"Аэрофлот" начал продавать билеты в Геленджик на зимний сезон
19 августа, 20:19
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГУЗБЕКИСТАНАэрофлотаэропорт Шереметьево
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала