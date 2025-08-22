https://1prime.ru/20250822/aeroflot-861097759.html
"Аэрофлот" возобновит полеты в несколько городов Узбекистана
"Аэрофлот" возобновит полеты в несколько городов Узбекистана - 22.08.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" возобновит полеты в несколько городов Узбекистана
Авиакомпания "Аэрофлот" с 14 сентября возобновляет полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в некоторые города Узбекистана, сообщила компания. | 22.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 14 сентября возобновляет полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в некоторые города Узбекистана, сообщила компания. "Четырнадцатого сентября авиакомпания возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Бухару. Полёты будут выполняться четыре раза в неделю: вылет из Шереметьево — по вторникам, четвергам, пятницам и субботам, обратный рейс из Бухары — по средам, пятницам, субботам и воскресеньям", - рассказали в компании о новых направлениях из Москвы. "С 15 сентября вновь будем выполнять прямые рейсы между Москвой и Ургенчем. Полёты запланированы три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам", - добавили там. "Шестнадцатого сентября открываем новые прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Самарканд. Полёты будут выполняться дважды в неделю: по средам и пятницам. С 17 сентября будем выполнять новые прямые рейсы из Северной столицы в Ташкент. Полёты запланированы с частотой два раза в неделю: по четвергам и субботам", - сообщил "Аэрофлот" о новых маршрутах из Петербурга в Узбекистан. Там добавили, что с 13 сентября компания увеличит частоту полётов между Москвой и Самаркандом с трех до пяти рейсов в неделю. Новые рейсы из Москвы запланированы по вторникам и субботам, обратный вылет — по средам и воскресеньям.
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 14 сентября возобновляет полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в некоторые города Узбекистана, сообщила компания.
"Четырнадцатого сентября авиакомпания возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Бухару. Полёты будут выполняться четыре раза в неделю: вылет из Шереметьево — по вторникам, четвергам, пятницам и субботам, обратный рейс из Бухары — по средам, пятницам, субботам и воскресеньям", - рассказали в компании о новых направлениях из Москвы.
"С 15 сентября вновь будем выполнять прямые рейсы между Москвой и Ургенчем. Полёты запланированы три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам", - добавили там.
"Шестнадцатого сентября открываем новые прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Самарканд. Полёты будут выполняться дважды в неделю: по средам и пятницам. С 17 сентября будем выполнять новые прямые рейсы из Северной столицы в Ташкент. Полёты запланированы с частотой два раза в неделю: по четвергам и субботам", - сообщил "Аэрофлот" о новых маршрутах из Петербурга в Узбекистан.
Там добавили, что с 13 сентября компания увеличит частоту полётов между Москвой и Самаркандом с трех до пяти рейсов в неделю. Новые рейсы из Москвы запланированы по вторникам и субботам, обратный вылет — по средам и воскресеньям.
