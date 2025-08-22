https://1prime.ru/20250822/aktsii-861078206.html
Российский рынок акций слегка снижается утром пятницы
Российский рынок акций слегка снижается утром пятницы - 22.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций слегка снижается утром пятницы
Российский рынок акций снижается в начале утренней сессии пятницы – на 0,15%, следует из данных Московской биржи. | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T07:54+0300
2025-08-22T07:54+0300
2025-08-22T07:54+0300
экономика
российский рынок акций
рынок
акции
торги
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/71/841357172_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_09028617ebb3aeea40daf3b6c1973510.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале утренней сессии пятницы – на 0,15%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.03 мск понижается на 0,15%, до 2 879,16 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/71/841357172_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_8f302579ae79f36858dfac9025e468d6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский рынок акций, рынок, акции, торги, мосбиржа
Экономика, российский рынок акций, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа
Российский рынок акций слегка снижается утром пятницы
Российский рынок акций снижается на 0.15% в начале утренней сессии пятницы
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале утренней сессии пятницы – на 0,15%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.03 мск понижается на 0,15%, до 2 879,16 пункта.
Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).
В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.