https://1prime.ru/20250822/alihanov-861076862.html
Алиханов установил национальный мессенджер Max
Алиханов установил национальный мессенджер Max - 22.08.2025, ПРАЙМ
Алиханов установил национальный мессенджер Max
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов уже установил национальный мессенджер Max и использует его в рабочих коммуникациях, рассказал РИА Новости... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T06:17+0300
2025-08-22T06:17+0300
2025-08-22T06:17+0300
технологии
россия
рф
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861076862.jpg?1755832671
МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов уже установил национальный мессенджер Max и использует его в рабочих коммуникациях, рассказал РИА Новости пресс-секретарь министра Дмитрий Лысков.
"Да, установил на смартфон и использует в рабочих коммуникациях", - ответил он на вопрос о том, использует ли глава Минпромторга РФ мессенджер Max.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, рф, антон алиханов, минпромторг
Технологии, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
Алиханов установил национальный мессенджер Max
Глава Минпромторга Алиханов уже установил национальный мессенджер Max
МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов уже установил национальный мессенджер Max и использует его в рабочих коммуникациях, рассказал РИА Новости пресс-секретарь министра Дмитрий Лысков.
"Да, установил на смартфон и использует в рабочих коммуникациях", - ответил он на вопрос о том, использует ли глава Минпромторга РФ мессенджер Max.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".