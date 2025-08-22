https://1prime.ru/20250822/alihanov-861076862.html

Алиханов установил национальный мессенджер Max

МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов уже установил национальный мессенджер Max и использует его в рабочих коммуникациях, рассказал РИА Новости пресс-секретарь министра Дмитрий Лысков. "Да, установил на смартфон и использует в рабочих коммуникациях", - ответил он на вопрос о том, использует ли глава Минпромторга РФ мессенджер Max. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".

2025

