Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов установил национальный мессенджер Max - 22.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250822/alihanov-861076862.html
Алиханов установил национальный мессенджер Max
Алиханов установил национальный мессенджер Max - 22.08.2025, ПРАЙМ
Алиханов установил национальный мессенджер Max
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов уже установил национальный мессенджер Max и использует его в рабочих коммуникациях, рассказал РИА Новости... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T06:17+0300
2025-08-22T06:17+0300
технологии
россия
рф
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861076862.jpg?1755832671
МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов уже установил национальный мессенджер Max и использует его в рабочих коммуникациях, рассказал РИА Новости пресс-секретарь министра Дмитрий Лысков. "Да, установил на смартфон и использует в рабочих коммуникациях", - ответил он на вопрос о том, использует ли глава Минпромторга РФ мессенджер Max. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, рф, антон алиханов, минпромторг
Технологии, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
06:17 22.08.2025
 
Алиханов установил национальный мессенджер Max

Глава Минпромторга Алиханов уже установил национальный мессенджер Max

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов уже установил национальный мессенджер Max и использует его в рабочих коммуникациях, рассказал РИА Новости пресс-секретарь министра Дмитрий Лысков.
"Да, установил на смартфон и использует в рабочих коммуникациях", - ответил он на вопрос о том, использует ли глава Минпромторга РФ мессенджер Max.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
 
ТехнологииРОССИЯРФАнтон АлихановМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала