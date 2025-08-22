https://1prime.ru/20250822/apple-861073408.html
СМИ: Apple ведет переговоры с властями России о предустановке RuStore
СМИ: Apple ведет переговоры с властями России о предустановке RuStore - 22.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: Apple ведет переговоры с властями России о предустановке RuStore
Apple ведет переговоры с российскими властями о предустановке на устройства магазина RuStore, в связи с чем заблокированные в App Store приложения российских... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T01:25+0300
2025-08-22T01:25+0300
2025-08-22T01:25+0300
технологии
бизнес
россия
рф
владимир путин
apple
rustore
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861073408.jpg?1755815114
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Apple ведет переговоры с российскими властями о предустановке на устройства магазина RuStore, в связи с чем заблокированные в App Store приложения российских банков и других организаций могут в ближайшее время вернуться на iPhone, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники.
"Apple вступила в переговоры с властями РФ и бизнесом: в ближайшее время может вновь появиться возможность скачивать заблокированные в App Store российские приложения для iPhone. Диалог ведется о предустановке на продаваемые в России гаджеты Apple магазина RuStore, рассказали "Известиям" три источника на IT-рынке и в органах власти", - пишет издание.
Президент России Владимир Путин в июле подписал закон, согласно которому на продаваемых в России телефонах и планшетах с 1 сентября 2025 года должна быть обеспечена возможность установки и обновления единого российского магазина приложений RuStore и других приложений российских разработчиков. Фактически закон запрещает зарубежным платформам, прежде всего Apple и Google, препятствовать установке RuStore на их гаджеты.
Газета со ссылкой на экспертов отмечает, что "Apple последовательно исполняет российские законы и с большой вероятностью выполнит новые требования".
"Заблокированные в App Store приложения российских банков и других организаций могут в ближайшее время вернуться на iPhone", - подчеркивает издание.
Российские банковские приложения начали блокировать в App Store и Google Play в 2022 году. Владельцы устройств на Android могли использовать альтернативные магазины приложений, в частности, RuStore, однако владельцы продукции Apple такой возможности лишены.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, россия, рф, владимир путин, apple, rustore
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Apple, RuStore
СМИ: Apple ведет переговоры с властями России о предустановке RuStore
"Известия": Apple ведет переговоры с властями России о предустановке RuStore
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Apple ведет переговоры с российскими властями о предустановке на устройства магазина RuStore, в связи с чем заблокированные в App Store приложения российских банков и других организаций могут в ближайшее время вернуться на iPhone, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники.
"Apple вступила в переговоры с властями РФ и бизнесом: в ближайшее время может вновь появиться возможность скачивать заблокированные в App Store российские приложения для iPhone. Диалог ведется о предустановке на продаваемые в России гаджеты Apple магазина RuStore, рассказали "Известиям" три источника на IT-рынке и в органах власти", - пишет издание.
Президент России Владимир Путин в июле подписал закон, согласно которому на продаваемых в России телефонах и планшетах с 1 сентября 2025 года должна быть обеспечена возможность установки и обновления единого российского магазина приложений RuStore и других приложений российских разработчиков. Фактически закон запрещает зарубежным платформам, прежде всего Apple и Google, препятствовать установке RuStore на их гаджеты.
Газета со ссылкой на экспертов отмечает, что "Apple последовательно исполняет российские законы и с большой вероятностью выполнит новые требования".
"Заблокированные в App Store приложения российских банков и других организаций могут в ближайшее время вернуться на iPhone", - подчеркивает издание.
Российские банковские приложения начали блокировать в App Store и Google Play в 2022 году. Владельцы устройств на Android могли использовать альтернативные магазины приложений, в частности, RuStore, однако владельцы продукции Apple такой возможности лишены.