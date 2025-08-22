Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Apple ведет переговоры с властями России о предустановке RuStore - 22.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250822/apple-861073408.html
СМИ: Apple ведет переговоры с властями России о предустановке RuStore
СМИ: Apple ведет переговоры с властями России о предустановке RuStore - 22.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: Apple ведет переговоры с властями России о предустановке RuStore
Apple ведет переговоры с российскими властями о предустановке на устройства магазина RuStore, в связи с чем заблокированные в App Store приложения российских... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T01:25+0300
2025-08-22T01:25+0300
технологии
бизнес
россия
рф
владимир путин
apple
rustore
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861073408.jpg?1755815114
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Apple ведет переговоры с российскими властями о предустановке на устройства магазина RuStore, в связи с чем заблокированные в App Store приложения российских банков и других организаций могут в ближайшее время вернуться на iPhone, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники. "Apple вступила в переговоры с властями РФ и бизнесом: в ближайшее время может вновь появиться возможность скачивать заблокированные в App Store российские приложения для iPhone. Диалог ведется о предустановке на продаваемые в России гаджеты Apple магазина RuStore, рассказали "Известиям" три источника на IT-рынке и в органах власти", - пишет издание. Президент России Владимир Путин в июле подписал закон, согласно которому на продаваемых в России телефонах и планшетах с 1 сентября 2025 года должна быть обеспечена возможность установки и обновления единого российского магазина приложений RuStore и других приложений российских разработчиков. Фактически закон запрещает зарубежным платформам, прежде всего Apple и Google, препятствовать установке RuStore на их гаджеты. Газета со ссылкой на экспертов отмечает, что "Apple последовательно исполняет российские законы и с большой вероятностью выполнит новые требования". "Заблокированные в App Store приложения российских банков и других организаций могут в ближайшее время вернуться на iPhone", - подчеркивает издание. Российские банковские приложения начали блокировать в App Store и Google Play в 2022 году. Владельцы устройств на Android могли использовать альтернативные магазины приложений, в частности, RuStore, однако владельцы продукции Apple такой возможности лишены.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, россия, рф, владимир путин, apple, rustore
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Apple, RuStore
01:25 22.08.2025
 
СМИ: Apple ведет переговоры с властями России о предустановке RuStore

"Известия": Apple ведет переговоры с властями России о предустановке RuStore

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Apple ведет переговоры с российскими властями о предустановке на устройства магазина RuStore, в связи с чем заблокированные в App Store приложения российских банков и других организаций могут в ближайшее время вернуться на iPhone, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники.
"Apple вступила в переговоры с властями РФ и бизнесом: в ближайшее время может вновь появиться возможность скачивать заблокированные в App Store российские приложения для iPhone. Диалог ведется о предустановке на продаваемые в России гаджеты Apple магазина RuStore, рассказали "Известиям" три источника на IT-рынке и в органах власти", - пишет издание.
Президент России Владимир Путин в июле подписал закон, согласно которому на продаваемых в России телефонах и планшетах с 1 сентября 2025 года должна быть обеспечена возможность установки и обновления единого российского магазина приложений RuStore и других приложений российских разработчиков. Фактически закон запрещает зарубежным платформам, прежде всего Apple и Google, препятствовать установке RuStore на их гаджеты.
Газета со ссылкой на экспертов отмечает, что "Apple последовательно исполняет российские законы и с большой вероятностью выполнит новые требования".
"Заблокированные в App Store приложения российских банков и других организаций могут в ближайшее время вернуться на iPhone", - подчеркивает издание.
Российские банковские приложения начали блокировать в App Store и Google Play в 2022 году. Владельцы устройств на Android могли использовать альтернативные магазины приложений, в частности, RuStore, однако владельцы продукции Apple такой возможности лишены.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯРФВладимир ПутинAppleRuStore
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала