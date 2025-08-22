https://1prime.ru/20250822/arenda-861082991.html

"Яндекс" подсчитал, сколько московские студенты тратят на аренду жилья

2025-08-22

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Медианный бюджет аренды у студентов, снимающих жилье в Москве и Подмосковье, составляет 57,9 тысячи рублей в месяц, с начала года показатель почти не изменился, подсчитали аналитики "Яндекс Аренды". "Студенты без работы в Москве и области чаще всего снимают студии и двухкомнатные квартиры, где можно комфортно жить с соседом и делить арендную плату. Студенты с собственным доходом чаще выбирают жить самостоятельно и отдают предпочтение однокомнатным квартирам", - говорится в сообщении сервиса. По его данным, студенты, которые совмещают образование и работу, в среднем тратят на долгосрочную аренду 56,3 тысячи рублей, учащиеся без собственного заработка, снимающие жилье при финансовой поддержке родителей и родственников, - 59,5 тысячи рублей. Среди работающих студентов самый популярный формат для долгосрочной аренды — однокомнатные квартиры, их снимают 58%. Медианная ставка "однушек", арендуемых трудоустроенными учащимися, - 47,9 тысячи рублей. Следом идут двухкомнатные квартиры (27%, 59,2 тысячи рублей), студии (9%, 50,4 тысячи рублей) и трехкомнатные квартиры (6%, 67,8 тысячи рублей), указывается в сообщении. Студенты, которые еще не успели устроиться на работу, по статистике "Яндекс Аренды" снимают студии по медианной стоимости 37 тысяч рублей в месяц, однокомнатные квартиры - за 46,5 тысячи рублей, "двушки" - за 74,3 тысячи рублей, трехкомнатные - за 80 тысяч рублей. "Студенты занимают лишь небольшую долю арендаторов. Чаще наем жилья оказывается популярен среди уже более взрослых учащихся, обычно у этих студентов уже есть подработка или даже полноценная работа. Большинство студентов в Московском регионе снимают квартиру не одни, а, например, с парнем, девушкой, супругом или супругой (46,1%) или друзьями (12%)", - добавляется в сообщении.

