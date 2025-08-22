https://1prime.ru/20250822/atr-861078421.html

Фондовые индексы АТР в основном растут в пятницу

2025-08-22T07:55+0300

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно торгуются в плюсе после выхода статистики инфляции в Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.47 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,67%, до 3 796,36 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,79%, до 2 376,7 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,28%, до 25 174 пунктов. Японский Nikkei 225 увеличивается на 0,1%, до 42 567,5 пункта, южнокорейский KOSPI растёт на 0,68%, до 3 163,05 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опускается на 0,24%, до 8 503,4 пункта, но в ходе торгов показатель достиг нового исторически высокого значения в 9 025,5 пункта, индекс обновляет рекорд второй день подряд. В пятницу инвесторы оценивают макростатистику из Японии. Годовая инфляция в стране замедлилась до 3,1% по итогам июля c 3,3% месяцем ранее, что стало новым минимальным значением с ноября. Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,1% после роста на 3,3% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 3%.

