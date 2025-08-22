"Газпромбанк Автолизинг" предупредил о массовом выводе иномарок из такси

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-22T10:34+0300
2025-08-22T10:34+0300
бизнес
россия
2025
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
10:34 22.08.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси в Москве
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Регламент эксплуатации лизинговых иномарок в отрасли пассажирских перевозок нуждается в уточнении в связи с новым законом о локализации, российский рынок такси может столкнуться с массовым выводом иномарок из таксопарков после окончания лизинга, заявил РИА Новости региональный директор департамента продаж "Газпромбанк Автолизинг" Дмитрий Виссарионов.
В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу.
"В ближайшее время необходимо оперативно уточнить дальнейший регламент эксплуатации лизинговых иномарок в отрасли пассажирских перевозок. Если регуляторы не предусмотрят исключение, отрасль попросту может столкнуться с двойным ударом. Прежде всего речь идет о массовом выводе иномарок из парков после окончания лизинга, даже если они были куплены до вступления в силу нового закона", - сообщил Виссарионов.
Он также предупредил о возможной череде банкротств таксопарков на фоне высокой стоимости заемных средств и налоговой нагрузки.
"С приближением даты вступления в силу нового закона о локализации такси появляется все больше вопросов, на которые пока нет ответа. Так, к примеру, до сих пор отсутствуют четкие регламенты, разрешающие таксопаркам продолжать эксплуатировать в такси лизинговые автомобили, не соответствующие условиям локализации (3 200 баллов), после окончания договора лизинга, выкупа и перехода права собственности", - пояснил собеседник агентства.
По его словам, действующая на сегодня норма федерального закона о такси подразумевает, что при смене собственника автомобиль должен быть перерегистрирован в реестре перевозчиков. "Теоретически это подразумевает, что после 1 марта 2026 года автомобиль должен соответствовать новым правилам локализации", - отметил Виссарионов.
Однако при этом, по его мнению, когда речь идет о лизинговых автомобилях, перевозчик при смене права собственности остается тем же самым. "Более того, поскольку при окончании договора лизинга фактический перевозчик (такcопарк) не меняется, перерегистрация собственника не должна трактоваться как "смена владельца" в контексте закона", - сказал он.
Виссарионов считает, что для лизинговых автомобилей, зарегистрированных в таксопарках до 1 марта 2026 года, должно быть сделано исключение по аналогии с иномарками, внесенными в реестр до этой даты. Такие машины должны получить возможность работать до списания, даже если они не соответствуют критериям локализации.
"Решение может заключаться в поправках, прямо разрешающих эксплуатацию лизинговых машин, поставленных на учет до 1 марта 2026 года, независимо от смены собственника после окончания договора", - заключил он.
Стало известно, какие иномарки официально придут в Россию
7 апреля, 13:15
 
