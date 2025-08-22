Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. На заседании межпарламентской комиссии по экономическому сотрудничеству России и Азербайджана в Астрахани был подписан протокол с итогами развития сотрудничества двух стран, сообщает азербайджанское посольство в Москве. "Сегодня в Астрахани завершило свою работу 23-е заседание МПК по экономическому сотрудничеству (МПКЭС) между Азербайджаном и Россией. По итогам заседания состоялось подписание протокола МПКЭС, в котором подведены итоги развития экономического, торгового, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества между АР и РФ за минувший период и определены перспективные задачи и ориентиры на 2025-2026 годы", - говорится в сообщении. Дипмиссия отмечает, что по итогам января-июля 2025 года Россия остается одним из ведущих торговых партнеров Азербайджана, занимая второе место в импорте Азербайджана (на долю России приходится 17.2% от всего импорта Азербайджана) и третье место в экспорте (4.7%). За 7 месяцев текущего года товарооборот Азербайджана с Россией составил 3.1 миллиарда долларов, что составляет 10.6% об общего объема внешней торговли Азербайджана, отметили в посольстве.
23:22 22.08.2025
 
Россия и Азербайджан подписали документ о сотрудничестве

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. На заседании межпарламентской комиссии по экономическому сотрудничеству России и Азербайджана в Астрахани был подписан протокол с итогами развития сотрудничества двух стран, сообщает азербайджанское посольство в Москве.
"Сегодня в Астрахани завершило свою работу 23-е заседание МПК по экономическому сотрудничеству (МПКЭС) между Азербайджаном и Россией. По итогам заседания состоялось подписание протокола МПКЭС, в котором подведены итоги развития экономического, торгового, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества между АР и РФ за минувший период и определены перспективные задачи и ориентиры на 2025-2026 годы", - говорится в сообщении.
Дипмиссия отмечает, что по итогам января-июля 2025 года Россия остается одним из ведущих торговых партнеров Азербайджана, занимая второе место в импорте Азербайджана (на долю России приходится 17.2% от всего импорта Азербайджана) и третье место в экспорте (4.7%). За 7 месяцев текущего года товарооборот Азербайджана с Россией составил 3.1 миллиарда долларов, что составляет 10.6% об общего объема внешней торговли Азербайджана, отметили в посольстве.
