https://1prime.ru/20250822/bank-861083483.html
Банк "Санкт-Петербург" нарастил прибыль по МСФО в первом полугодии
Банк "Санкт-Петербург" нарастил прибыль по МСФО в первом полугодии - 22.08.2025, ПРАЙМ
Банк "Санкт-Петербург" нарастил прибыль по МСФО в первом полугодии
Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО в первом полугодии 2025 года увеличилась на 1,4% в годовом выражении, до 24,7 миллиарда рублей, сообщила... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T09:28+0300
2025-08-22T09:28+0300
2025-08-22T09:28+0300
экономика
финансы
банки
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/82436/11/824361108_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_cc01027503e9cdc389a9c9aa955e8055.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО в первом полугодии 2025 года увеличилась на 1,4% в годовом выражении, до 24,7 миллиарда рублей, сообщила кредитная организация. "Чистая прибыль составила 24,7 миллиарда рублей (+1,4% по сравнению с результатом за первое полугодие 2024 года); в том числе 9,1 миллиарда рублей за второй квартал 2025 (-19,2% по сравнению с результатом за второй квартал 2024)", - приводятся в сообщении банка показатели по МСФО. Корпоративный кредитный портфель вырос с начала года на 16% и составил 682 миллиарда рублей. Розничный кредитный портфель вырос на 7,8%, до 175,2 миллиарда рублей. Средства корпоративных клиентов снизились с начала года на 3,2% и составили 270,5 миллиарда рублей, розничных клиентов - выросли на 11,5%, до 486,7 миллиарда рублей. В результате норматив достаточности основного капитала Банка на 1 июля 2025 года составил 16,7% (по сравнению 20,4% на 1 января 2025 года), также говорится в сообщении. Банк "Санкт-Петербург" - крупнейший частный банк Северо-Западного региона России. Наблюдательный совет банка в конце марта прошлого года утвердил новую дивидендную политику: выплаты в пределах 20-50% чистой прибыли по МСФО вместо "не менее 20%".
https://1prime.ru/20250820/tsian-860966880.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82436/11/824361108_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_68557e1abac74c254474ee56c2a39c08.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, бизнес
Экономика, Финансы, Банки, Бизнес
Банк "Санкт-Петербург" нарастил прибыль по МСФО в первом полугодии
Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО в I полугодии выросла на 1,4%
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО в первом полугодии 2025 года увеличилась на 1,4% в годовом выражении, до 24,7 миллиарда рублей, сообщила кредитная организация.
"Чистая прибыль составила 24,7 миллиарда рублей (+1,4% по сравнению с результатом за первое полугодие 2024 года); в том числе 9,1 миллиарда рублей за второй квартал 2025 (-19,2% по сравнению с результатом за второй квартал 2024)", - приводятся в сообщении банка показатели по МСФО.
Корпоративный кредитный портфель вырос с начала года на 16% и составил 682 миллиарда рублей. Розничный кредитный портфель вырос на 7,8%, до 175,2 миллиарда рублей.
Средства корпоративных клиентов снизились с начала года на 3,2% и составили 270,5 миллиарда рублей, розничных клиентов - выросли на 11,5%, до 486,7 миллиарда рублей.
В результате норматив достаточности основного капитала Банка на 1 июля 2025 года составил 16,7% (по сравнению 20,4% на 1 января 2025 года), также говорится в сообщении.
Банк "Санкт-Петербург" - крупнейший частный банк Северо-Западного региона России. Наблюдательный совет банка в конце марта прошлого года утвердил новую дивидендную политику: выплаты в пределах 20-50% чистой прибыли по МСФО вместо "не менее 20%".
"Циан" увеличил чистую прибыль по МСФО за полгода