https://1prime.ru/20250822/bank-861083483.html

Банк "Санкт-Петербург" нарастил прибыль по МСФО в первом полугодии

Банк "Санкт-Петербург" нарастил прибыль по МСФО в первом полугодии - 22.08.2025, ПРАЙМ

Банк "Санкт-Петербург" нарастил прибыль по МСФО в первом полугодии

Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО в первом полугодии 2025 года увеличилась на 1,4% в годовом выражении, до 24,7 миллиарда рублей, сообщила... | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T09:28+0300

2025-08-22T09:28+0300

2025-08-22T09:28+0300

экономика

финансы

банки

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/82436/11/824361108_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_cc01027503e9cdc389a9c9aa955e8055.jpg

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО в первом полугодии 2025 года увеличилась на 1,4% в годовом выражении, до 24,7 миллиарда рублей, сообщила кредитная организация. "Чистая прибыль составила 24,7 миллиарда рублей (+1,4% по сравнению с результатом за первое полугодие 2024 года); в том числе 9,1 миллиарда рублей за второй квартал 2025 (-19,2% по сравнению с результатом за второй квартал 2024)", - приводятся в сообщении банка показатели по МСФО. Корпоративный кредитный портфель вырос с начала года на 16% и составил 682 миллиарда рублей. Розничный кредитный портфель вырос на 7,8%, до 175,2 миллиарда рублей. Средства корпоративных клиентов снизились с начала года на 3,2% и составили 270,5 миллиарда рублей, розничных клиентов - выросли на 11,5%, до 486,7 миллиарда рублей. В результате норматив достаточности основного капитала Банка на 1 июля 2025 года составил 16,7% (по сравнению 20,4% на 1 января 2025 года), также говорится в сообщении. Банк "Санкт-Петербург" - крупнейший частный банк Северо-Западного региона России. Наблюдательный совет банка в конце марта прошлого года утвердил новую дивидендную политику: выплаты в пределах 20-50% чистой прибыли по МСФО вместо "не менее 20%".

https://1prime.ru/20250820/tsian-860966880.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, бизнес