Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг в Китае
22.08.2025
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг, на уровне "ААА" по национальной шкале, от крупного китайского рейтингового агентства, сообщает кредитная организация. "Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг от одного из крупнейших рейтинговых агентств в Китае China Lianhe Credit Rating Co., Ltd на уровне ААА по национальной шкале, улучшив результат прошлого года", - говорится в сообщении. В сообщении банка отмечается, что такой же уровень у суверенного рейтинга России и крупнейших экономик мира по национальной шкале. "Аналитики агентства дали всестороннюю оценку и высоко оценили именно фундаментальные показатели - нашу системную значимость для экономики, высочайшее качество активов, прозрачную систему корпоративного управления и четкую стратегию развития Альфа-банка", - приводятся в сообщении слова главы банка Владимира Верхошинского. "Максимально возможный кредитный рейтинг - важный стратегический актив для дальнейшей работы на международной арене, который является лучшим доказательством того, что выбранный нами курс - верный", - заключил он.
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг, на уровне "ААА" по национальной шкале, от крупного китайского рейтингового агентства, сообщает кредитная организация.
"Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг от одного из крупнейших рейтинговых агентств в Китае China Lianhe Credit Rating Co., Ltd на уровне ААА по национальной шкале, улучшив результат прошлого года", - говорится в сообщении.
В сообщении банка отмечается, что такой же уровень у суверенного рейтинга России и крупнейших экономик мира по национальной шкале.
"Аналитики агентства дали всестороннюю оценку и высоко оценили именно фундаментальные показатели - нашу системную значимость для экономики, высочайшее качество активов, прозрачную систему корпоративного управления и четкую стратегию развития Альфа-банка", - приводятся в сообщении слова главы банка Владимира Верхошинского.
"Максимально возможный кредитный рейтинг - важный стратегический актив для дальнейшей работы на международной арене, который является лучшим доказательством того, что выбранный нами курс - верный", - заключил он.
