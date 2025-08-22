Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг в Китае - 22.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250822/bank-861096730.html
Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг в Китае
Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг в Китае - 22.08.2025, ПРАЙМ
Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг в Китае
Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг, на уровне "ААА" по национальной шкале, от крупного китайского рейтингового агентства, сообщает кредитная... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T14:19+0300
2025-08-22T14:19+0300
экономика
финансы
банки
китай
альфа-банк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975869_0:115:3233:1934_1920x0_80_0_0_f47bf3b6934eb5435466a1c916c16906.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг, на уровне "ААА" по национальной шкале, от крупного китайского рейтингового агентства, сообщает кредитная организация. "Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг от одного из крупнейших рейтинговых агентств в Китае China Lianhe Credit Rating Co., Ltd на уровне ААА по национальной шкале, улучшив результат прошлого года", - говорится в сообщении. В сообщении банка отмечается, что такой же уровень у суверенного рейтинга России и крупнейших экономик мира по национальной шкале. "Аналитики агентства дали всестороннюю оценку и высоко оценили именно фундаментальные показатели - нашу системную значимость для экономики, высочайшее качество активов, прозрачную систему корпоративного управления и четкую стратегию развития Альфа-банка", - приводятся в сообщении слова главы банка Владимира Верхошинского. "Максимально возможный кредитный рейтинг - важный стратегический актив для дальнейшей работы на международной арене, который является лучшим доказательством того, что выбранный нами курс - верный", - заключил он.
https://1prime.ru/20250822/bank-861083483.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975869_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_7344d0bfc2dc33f9dc3c602ab0fcb88d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, китай, альфа-банк
Экономика, Финансы, Банки, КИТАЙ, Альфа-банк
14:19 22.08.2025
 
Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг в Китае

Альфа-банк получил от китайского агентства кредитный рейтинг на уровне "ААА"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАльфа-банк
Альфа-банк - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг, на уровне "ААА" по национальной шкале, от крупного китайского рейтингового агентства, сообщает кредитная организация.
"Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг от одного из крупнейших рейтинговых агентств в Китае China Lianhe Credit Rating Co., Ltd на уровне ААА по национальной шкале, улучшив результат прошлого года", - говорится в сообщении.
В сообщении банка отмечается, что такой же уровень у суверенного рейтинга России и крупнейших экономик мира по национальной шкале.
"Аналитики агентства дали всестороннюю оценку и высоко оценили именно фундаментальные показатели - нашу системную значимость для экономики, высочайшее качество активов, прозрачную систему корпоративного управления и четкую стратегию развития Альфа-банка", - приводятся в сообщении слова главы банка Владимира Верхошинского.
"Максимально возможный кредитный рейтинг - важный стратегический актив для дальнейшей работы на международной арене, который является лучшим доказательством того, что выбранный нами курс - верный", - заключил он.
Банк Санкт-Петербург - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Банк "Санкт-Петербург" нарастил прибыль по МСФО в первом полугодии
09:28
 
ЭкономикаФинансыБанкиКИТАЙАльфа-банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала