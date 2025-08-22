https://1prime.ru/20250822/bank-861096730.html

Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг в Китае

Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг в Китае - 22.08.2025, ПРАЙМ

Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг в Китае

Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг, на уровне "ААА" по национальной шкале, от крупного китайского рейтингового агентства, сообщает кредитная... | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T14:19+0300

2025-08-22T14:19+0300

2025-08-22T14:19+0300

экономика

финансы

банки

китай

альфа-банк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975869_0:115:3233:1934_1920x0_80_0_0_f47bf3b6934eb5435466a1c916c16906.jpg

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг, на уровне "ААА" по национальной шкале, от крупного китайского рейтингового агентства, сообщает кредитная организация. "Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг от одного из крупнейших рейтинговых агентств в Китае China Lianhe Credit Rating Co., Ltd на уровне ААА по национальной шкале, улучшив результат прошлого года", - говорится в сообщении. В сообщении банка отмечается, что такой же уровень у суверенного рейтинга России и крупнейших экономик мира по национальной шкале. "Аналитики агентства дали всестороннюю оценку и высоко оценили именно фундаментальные показатели - нашу системную значимость для экономики, высочайшее качество активов, прозрачную систему корпоративного управления и четкую стратегию развития Альфа-банка", - приводятся в сообщении слова главы банка Владимира Верхошинского. "Максимально возможный кредитный рейтинг - важный стратегический актив для дальнейшей работы на международной арене, который является лучшим доказательством того, что выбранный нами курс - верный", - заключил он.

https://1prime.ru/20250822/bank-861083483.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, китай, альфа-банк