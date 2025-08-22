ЦБ отметил рост денежной базы России за неделю

https://1prime.ru/20250822/baza-861087741.html

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 15 августа выросла до 18,74 триллиона рублей с 18,64 триллиона на 8 августа, сообщил Банк России. Таким образом, показатель за неделю вырос на 96,1 миллиарда рублей, или на 0,51%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

