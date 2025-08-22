https://1prime.ru/20250822/belgiya-861093994.html

Бельгия увеличит свой оборонный бюджет до 2,5 процента ВВП

БРЮССЕЛЬ, 22 авг - ПРАЙМ. Бельгия будет тратить 2% своего ВВП на оборону до 2033 года, а затем 2,5% с 2034 года, говорится в заявлении министр обороны Бельгии Тео Франкен в преамбуле "стратегического видения вооруженных сил страны на 2025-2034 годы". "Для реализации этого нового стратегического видения правительство Бельгии планирует выделить больше ресурсов вооруженным силам к 2035 году... Курс, выбранный в настоящем стратегическом видении, предусматривает оборонные усилия в размере 2% ВВП до 2033 года, а затем 2,5% ВВП в 2034 году", - сказано в документе. На саммите НАТО , проходившем 24-25 июня в Гааге, союзники договорились, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Из этих 5% только 3,5% должны быть основными расходами на оборону, в то время как 1,5% могут быть перенаправлены на укрепление стратегической устойчивости, включая инфраструктурные проекты. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты.

