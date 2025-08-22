https://1prime.ru/20250822/bespilotniki-861088967.html
Финская компания поставит первую партию дронов Украине
Финская компания поставит первую партию дронов Украине - 22.08.2025, ПРАЙМ
Финская компания поставит первую партию дронов Украине
Финская оборонная компания Summa Defence поставит Украине первую партию беспилотников во второй половине года, сообщила в пятницу компания. | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T11:38+0300
2025-08-22T11:38+0300
2025-08-22T11:38+0300
вооружения
украина
финляндия
сша
сергей лавров
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0c/852148981_0:152:3177:1939_1920x0_80_0_0_717084bd805f78c55a458a3fabbb1cdd.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Финская оборонная компания Summa Defence поставит Украине первую партию беспилотников во второй половине года, сообщила в пятницу компания. Summa Defence, занимающаяся оборонными и охранными технологиями, сообщала в ноябре 2024 года, что в начале 2025 года начнет производить беспилотники для поставок на Украину. Для этих целей планировалось создать в Финляндии завод по их производству. "Новые производственные мощности компании Summa Drones запущены в эксплуатацию на юге Финляндии, и уже идет производство первой тестовой партии совместно с нашим украинским партнёром. Мы ожидаем, что первые производственные партии будут завершены и поставки начнутся во второй половине года", - говорится в полугодовом отчете, опубликованном на сайте компании. Компания ранее сообщала, что создает дочернюю компанию Summa Drones, которая, в свою очередь, создаст совместное предприятие в Финляндии с украинскими партнерами, контрольный пакет акций будет принадлежать Summa Drones. В число украинских компаний, производящих дроны, войдут Kort, Elf Systems, Skyassist и MPS Development. В ноябре сообщалось, что помимо производства БПЛА, Summa Drones будет выпускать беспилотные надводные аппараты и беспилотные наземные транспортные средства.
https://1prime.ru/20250820/bespilotniki-860958479.html
украина
финляндия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0c/852148981_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_c7b0de63ac697f44b15bd61b8ee04c40.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, финляндия, сша, сергей лавров, нато
Вооружения, УКРАИНА, ФИНЛЯНДИЯ, США, Сергей Лавров, НАТО
Финская компания поставит первую партию дронов Украине
Финская компания поставит первую партию дронов Украине во второй половине года
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Финская оборонная компания Summa Defence поставит Украине первую партию беспилотников во второй половине года, сообщила в пятницу компания.
Summa Defence, занимающаяся оборонными и охранными технологиями, сообщала в ноябре 2024 года, что в начале 2025 года начнет производить беспилотники для поставок на Украину. Для этих целей планировалось создать в Финляндии завод по их производству.
"Новые производственные мощности компании Summa Drones запущены в эксплуатацию на юге Финляндии, и уже идет производство первой тестовой партии совместно с нашим украинским партнёром. Мы ожидаем, что первые производственные партии будут завершены и поставки начнутся во второй половине года", - говорится в полугодовом отчете, опубликованном на сайте компании.
Компания ранее сообщала, что создает дочернюю компанию Summa Drones, которая, в свою очередь, создаст совместное предприятие в Финляндии с украинскими партнерами, контрольный пакет акций будет принадлежать Summa Drones. В число украинских компаний, производящих дроны, войдут Kort, Elf Systems, Skyassist и MPS Development. В ноябре сообщалось, что помимо производства БПЛА, Summa Drones будет выпускать беспилотные надводные аппараты и беспилотные наземные транспортные средства.
Российские средства ПВО перехватили 42 украинских беспилотника