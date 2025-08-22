Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финская компания поставит первую партию дронов Украине - 22.08.2025
Финская компания поставит первую партию дронов Украине
11:38 22.08.2025
 
Финская компания поставит первую партию дронов Украине

Финская компания поставит первую партию дронов Украине во второй половине года

© РИА Новости . Станислав Красильников
БПЛА "Орлан-30"
БПЛА Орлан-30 - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Финская оборонная компания Summa Defence поставит Украине первую партию беспилотников во второй половине года, сообщила в пятницу компания.
Summa Defence, занимающаяся оборонными и охранными технологиями, сообщала в ноябре 2024 года, что в начале 2025 года начнет производить беспилотники для поставок на Украину. Для этих целей планировалось создать в Финляндии завод по их производству.
"Новые производственные мощности компании Summa Drones запущены в эксплуатацию на юге Финляндии, и уже идет производство первой тестовой партии совместно с нашим украинским партнёром. Мы ожидаем, что первые производственные партии будут завершены и поставки начнутся во второй половине года", - говорится в полугодовом отчете, опубликованном на сайте компании.
Компания ранее сообщала, что создает дочернюю компанию Summa Drones, которая, в свою очередь, создаст совместное предприятие в Финляндии с украинскими партнерами, контрольный пакет акций будет принадлежать Summa Drones. В число украинских компаний, производящих дроны, войдут Kort, Elf Systems, Skyassist и MPS Development. В ноябре сообщалось, что помимо производства БПЛА, Summa Drones будет выпускать беспилотные надводные аппараты и беспилотные наземные транспортные средства.
Российские средства ПВО перехватили 42 украинских беспилотника
20 августа, 08:31
Заголовок открываемого материала