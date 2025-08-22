https://1prime.ru/20250822/birzhi-861089770.html
Фондовые индексы АТР в пятницу в основном выросли
Фондовые индексы АТР в пятницу в основном выросли - 22.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в пятницу в основном выросли
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно увеличились, свидетельствуют данные торгов. | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T11:49+0300
2025-08-22T11:49+0300
2025-08-22T11:49+0300
экономика
рынок
индексы
азиатско-тихоокеанский регион
япония
китай
shenzhen composite
hang seng index
kospi
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_0:47:1500:891_1920x0_80_0_0_4570f2ad6d11337be8b8f688b00680ab.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно увеличились, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 1,45%, до 3 825,76 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,49%, до 2 393,21 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,93%, до 25 339,14 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,86%, до 3 168,73 пункта, австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,57%, до 8 967,4 пункта, японский Nikkei 225 – увеличился на 0,05%, до 42 633,29 пункта. Инвесторы обратили внимание на статистику из Японии. Так, годовая инфляция в стране замедлилась по итогам июля до минимальных с ноября 3,1% с 3,3% месяцем ранее. При этом базовая инфляция составила также 3,1% при прогнозе в 3%. Индексы Китая при этом выросли после того, как днем ранее компания DeepSeek объявила об обновлении модели V3, которую можно оптимизировать под чипы китайского производства нового поколения, сообщает агентство Рейтер.
https://1prime.ru/20250822/atr-861078421.html
азиатско-тихоокеанский регион
япония
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_126:0:1375:937_1920x0_80_0_0_2df23e5d85e6e686f27ca203e85d7e4c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, япония, китай, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынок, Индексы, Азиатско-Тихоокеанский регион, ЯПОНИЯ, КИТАЙ, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
Фондовые индексы АТР в пятницу в основном выросли
Индексы АТР в пятницу преимущественно выросли на 1,45%
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно увеличились, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 1,45%, до 3 825,76 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,49%, до 2 393,21 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,93%, до 25 339,14 пункта.
Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,86%, до 3 168,73 пункта, австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,57%, до 8 967,4 пункта, японский Nikkei 225 – увеличился на 0,05%, до 42 633,29 пункта.
Инвесторы обратили внимание на статистику из Японии. Так, годовая инфляция в стране замедлилась по итогам июля до минимальных с ноября 3,1% с 3,3% месяцем ранее. При этом базовая инфляция составила также 3,1% при прогнозе в 3%.
Индексы Китая при этом выросли после того, как днем ранее компания DeepSeek объявила об обновлении модели V3, которую можно оптимизировать под чипы китайского производства нового поколения, сообщает агентство Рейтер.
Фондовые индексы АТР в основном растут в пятницу