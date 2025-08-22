Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
22.08.2025
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно увеличились, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 1,45%, до 3 825,76 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,49%, до 2 393,21 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,93%, до 25 339,14 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,86%, до 3 168,73 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 сократился на 0,57%, до 8 967,4 пункта, японский Nikkei 225 – увеличился на 0,05%, до 42 633,29 пункта. Инвесторы обратили внимание на статистику из Японии. Так, годовая инфляция в стране замедлилась по итогам июля до минимальных с ноября 3,1% с 3,3% месяцем ранее. При этом базовая инфляция составила также 3,1% при прогнозе в 3%. Индексы Китая при этом выросли после того, как днем ранее компания DeepSeek объявила об обновлении модели V3, которую можно оптимизировать под чипы китайского производства нового поколения, сообщает агентство Рейтер.
11:49 22.08.2025
 
Фондовые индексы АТР в пятницу в основном выросли

Индексы АТР в пятницу преимущественно выросли на 1,45%

© fotolia.com / AshDesignБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© fotolia.com / AshDesign
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно увеличились, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 1,45%, до 3 825,76 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,49%, до 2 393,21 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,93%, до 25 339,14 пункта.
Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,86%, до 3 168,73 пункта, австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,57%, до 8 967,4 пункта, японский Nikkei 225 – увеличился на 0,05%, до 42 633,29 пункта.
Инвесторы обратили внимание на статистику из Японии. Так, годовая инфляция в стране замедлилась по итогам июля до минимальных с ноября 3,1% с 3,3% месяцем ранее. При этом базовая инфляция составила также 3,1% при прогнозе в 3%.
Индексы Китая при этом выросли после того, как днем ранее компания DeepSeek объявила об обновлении модели V3, которую можно оптимизировать под чипы китайского производства нового поколения, сообщает агентство Рейтер.
Биржи АТР
Фондовые индексы АТР в основном растут в пятницу
07:55
 
ЭкономикаРынокИндексыАзиатско-Тихоокеанский регионЯПОНИЯКИТАЙShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPI
 
 
Заголовок открываемого материала