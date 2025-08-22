https://1prime.ru/20250822/birzhi-861089770.html

Фондовые индексы АТР в пятницу в основном выросли

Фондовые индексы АТР в пятницу в основном выросли - 22.08.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в пятницу в основном выросли

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно увеличились, свидетельствуют данные торгов. | 22.08.2025

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно увеличились, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 1,45%, до 3 825,76 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,49%, до 2 393,21 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,93%, до 25 339,14 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,86%, до 3 168,73 пункта, австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,57%, до 8 967,4 пункта, японский Nikkei 225 – увеличился на 0,05%, до 42 633,29 пункта. Инвесторы обратили внимание на статистику из Японии. Так, годовая инфляция в стране замедлилась по итогам июля до минимальных с ноября 3,1% с 3,3% месяцем ранее. При этом базовая инфляция составила также 3,1% при прогнозе в 3%. Индексы Китая при этом выросли после того, как днем ранее компания DeepSeek объявила об обновлении модели V3, которую можно оптимизировать под чипы китайского производства нового поколения, сообщает агентство Рейтер.

