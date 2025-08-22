Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы слабо растут после выхода оценки ВВП Германии - 22.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250822/birzhi-861091090.html
Фондовые индексы Европы слабо растут после выхода оценки ВВП Германии
Фондовые индексы Европы слабо растут после выхода оценки ВВП Германии - 22.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы слабо растут после выхода оценки ВВП Германии
Основные фондовые индексы Европы слабо растут в пятницу после выхода окончательной оценки ВВП Германии во втором квартале, следует из данных торгов. | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T12:13+0300
2025-08-22T12:13+0300
экономика
рынок
торги
индексы
германия
европа
dax
ing
https://cdnn.1prime.ru/img/76795/23/767952381_0:10:1501:854_1920x0_80_0_0_57e82be7bbf3eb03c1751d7098d1801c.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы слабо растут в пятницу после выхода окончательной оценки ВВП Германии во втором квартале, следует из данных торгов. По состоянию на 12.00 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,03% - до 9 311,77 пункта, французский CAC 40 - на 0,03%, до 7 958,22 пункта, немецкий DAX - на 0,16%, до 24 330,71 пункта. На положительные настроения рынков может оказывать влияние некоторое снижение стоимости евро к доллару - примерно на 0,1%. Ослабление национальной валюты увеличивает относительный доход европейских компаний-экспортеров. На динамику валюты стран еврозоны могла повлиять вышедшая ранее в пятницу статистика. Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) обнародовало окончательную оценку ВВП Германии во втором квартале. Показатель с учетом сезонных корректировок в прошлом квартале снизился на 0,3% в квартальном выражении. Предварительная оценка предполагала снижение на 0,1%. В годовом выражении показатель с учетом сезонных корректировок увеличился на 0,2%, предварительные данные демонстрировали рост 0,4%. "Экономика Германии слишком комфортно себя чувствует в условиях стагнации, что может длиться до следующего года, прежде чем начнется ее более существенное восстановление", - цитирует агентство Блумберг экономиста ING Карстена Бжески (Carsten Brzeski).
https://1prime.ru/20250822/atr-861078421.html
германия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76795/23/767952381_174:0:1325:863_1920x0_80_0_0_5de2bec1256669f56d6ffb2be22b149a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, германия, европа, dax, ing
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, DAX, ING
12:13 22.08.2025
 
Фондовые индексы Европы слабо растут после выхода оценки ВВП Германии

Биржи Европы слабо растут после выхода окончательной оценки ВВП Германии

© fotolia.com / Julien Eichinger%Котировки
%Котировки - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© fotolia.com / Julien Eichinger
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы слабо растут в пятницу после выхода окончательной оценки ВВП Германии во втором квартале, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.00 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,03% - до 9 311,77 пункта, французский CAC 40 - на 0,03%, до 7 958,22 пункта, немецкий DAX - на 0,16%, до 24 330,71 пункта.
На положительные настроения рынков может оказывать влияние некоторое снижение стоимости евро к доллару - примерно на 0,1%. Ослабление национальной валюты увеличивает относительный доход европейских компаний-экспортеров.
На динамику валюты стран еврозоны могла повлиять вышедшая ранее в пятницу статистика. Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) обнародовало окончательную оценку ВВП Германии во втором квартале. Показатель с учетом сезонных корректировок в прошлом квартале снизился на 0,3% в квартальном выражении. Предварительная оценка предполагала снижение на 0,1%.
В годовом выражении показатель с учетом сезонных корректировок увеличился на 0,2%, предварительные данные демонстрировали рост 0,4%.
"Экономика Германии слишком комфортно себя чувствует в условиях стагнации, что может длиться до следующего года, прежде чем начнется ее более существенное восстановление", - цитирует агентство Блумберг экономиста ING Карстена Бжески (Carsten Brzeski).
Биржи АТР
Фондовые индексы АТР в основном растут в пятницу
07:55
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыГЕРМАНИЯЕВРОПАDAXING
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала