Фондовые индексы Европы слабо растут после выхода оценки ВВП Германии

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы слабо растут в пятницу после выхода окончательной оценки ВВП Германии во втором квартале, следует из данных торгов. По состоянию на 12.00 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,03% - до 9 311,77 пункта, французский CAC 40 - на 0,03%, до 7 958,22 пункта, немецкий DAX - на 0,16%, до 24 330,71 пункта. На положительные настроения рынков может оказывать влияние некоторое снижение стоимости евро к доллару - примерно на 0,1%. Ослабление национальной валюты увеличивает относительный доход европейских компаний-экспортеров. На динамику валюты стран еврозоны могла повлиять вышедшая ранее в пятницу статистика. Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) обнародовало окончательную оценку ВВП Германии во втором квартале. Показатель с учетом сезонных корректировок в прошлом квартале снизился на 0,3% в квартальном выражении. Предварительная оценка предполагала снижение на 0,1%. В годовом выражении показатель с учетом сезонных корректировок увеличился на 0,2%, предварительные данные демонстрировали рост 0,4%. "Экономика Германии слишком комфортно себя чувствует в условиях стагнации, что может длиться до следующего года, прежде чем начнется ее более существенное восстановление", - цитирует агентство Блумберг экономиста ING Карстена Бжески (Carsten Brzeski).

