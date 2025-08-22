Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Британии взяли под контроль сталелитейный завод Liberty Steel - 22.08.2025
Власти Британии взяли под контроль сталелитейный завод Liberty Steel
Власти Британии взяли под контроль сталелитейный завод Liberty Steel - 22.08.2025, ПРАЙМ
Власти Британии взяли под контроль сталелитейный завод Liberty Steel
ЛОНДОН, 22 авг - ПРАЙМ. Британские профсоюзы призывают правительство Великобритании обеспечить зарплаты и пенсионные взносы порядка полутора тысяч работников третьего в стране по величине сталелитейного завода Liberty Steel на фоне неплатежеспособности предприятия. В четверг правительство взяло под временное управление Liberty Steel после того, как суд признал предприятие неплатежеспособным. Погрязший в долгах завод, распложенный в графстве Йоркшир на севере страны и принадлежащий индийскому магнату Сандживу Гупте, был фактически законсервирован уже на протяжении трёх месяцев. "В первую очередь необходимо выплатить заработную плату работникам и погасить задолженность по пенсионным взносам за 12 месяцев. Решение вопроса о выплате заработной платы и пенсионных взносов является неотложным, и мы внимательно следим за ситуацией. В ходе переговоров с высокопоставленными чиновниками мы получили твердые заверения в том, что оба вопроса находятся под контролем", - заявили в пятницу в профсоюзе Community, который объединяет работников сталелитейной отрасли страны. В четверг в крупнейшем профсоюзе страны Unite призвали правительство предоставить долгосрочные гарантии как сохранения рабочих мест, так и самого предприятия. "Продукция, которую производит Liberty Steel, имеет решающее значение для экономики Великобритании. Если подходящего покупателя найти не удастся, правительство должно быть готово само управлять компанией", - говорится в заявлении профсоюза. По информации британских СМИ, в четверг в суде было заявлено, что на банковском счете SSUK, управляющей компании завода, осталось всего 650 тысяч фунтов стерлингов (870 тысяч долларов). При этом уже на следующий день наступал крайний срок оплаты августовских счетов в размере 3,6 миллиона фунтов стерлингов. Адвокат Гупты утверждал, что владелец готов оплатить счета через другую компанию, однако судья постановил, что эти обещания не вызывают доверия. Это уже второй в 2025 году кризис в британской сталелитейной отрасли. В апреле парламент страны принял срочный законопроект, нацеленный на продолжение работы крупнейшего завода сталелитейной компании British Steel, которому грозило закрытие на фоне финансовых затруднений. Издание Financial Times писало, что правительство рассматривает возможность национализации принадлежащей китайской Jingye Group компании British Steel. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь позднее заявил, что проблемы British Steel следует разрешать путем переговоров на основе принципа взаимной выгоды. Пекин призвал Великобританию эффективно защищать законные права и интересы китайских компаний, работающих в стране. В марте British Steel, принадлежащая с 2020 года китайской Jingye, объявила о начале консультаций по поводу прекращения работы двух доменных печей и сокращения мощностей на заводе в Сканторпе. В компании заявили, что, несмотря на инвестиции Jingye в размере более 1,2 миллиарда фунтов стерлингов для поддержания производства, ежедневные убытки предприятия достигают около 700 тысяч фунтов. Компания указала, что финансовая неустойчивость производства вызвана сложными рыночными условиями, тарифами и экологическими издержками из-за производства высокоуглеродной стали. Компания обратилась за поддержкой к властям для финансирования замены печей на электрические дуговые, однако после многомесячных переговоров стороны не пришли к соглашению.
Власти Британии взяли под контроль сталелитейный завод Liberty Steel

Власти Британии взяли под контроль сталелитейный завод Liberty Steel из-за долгов

ЛОНДОН, 22 авг - ПРАЙМ. Британские профсоюзы призывают правительство Великобритании обеспечить зарплаты и пенсионные взносы порядка полутора тысяч работников третьего в стране по величине сталелитейного завода Liberty Steel на фоне неплатежеспособности предприятия.
В четверг правительство взяло под временное управление Liberty Steel после того, как суд признал предприятие неплатежеспособным. Погрязший в долгах завод, распложенный в графстве Йоркшир на севере страны и принадлежащий индийскому магнату Сандживу Гупте, был фактически законсервирован уже на протяжении трёх месяцев.
"В первую очередь необходимо выплатить заработную плату работникам и погасить задолженность по пенсионным взносам за 12 месяцев. Решение вопроса о выплате заработной платы и пенсионных взносов является неотложным, и мы внимательно следим за ситуацией. В ходе переговоров с высокопоставленными чиновниками мы получили твердые заверения в том, что оба вопроса находятся под контролем", - заявили в пятницу в профсоюзе Community, который объединяет работников сталелитейной отрасли страны.
В четверг в крупнейшем профсоюзе страны Unite призвали правительство предоставить долгосрочные гарантии как сохранения рабочих мест, так и самого предприятия.
"Продукция, которую производит Liberty Steel, имеет решающее значение для экономики Великобритании. Если подходящего покупателя найти не удастся, правительство должно быть готово само управлять компанией", - говорится в заявлении профсоюза.
По информации британских СМИ, в четверг в суде было заявлено, что на банковском счете SSUK, управляющей компании завода, осталось всего 650 тысяч фунтов стерлингов (870 тысяч долларов). При этом уже на следующий день наступал крайний срок оплаты августовских счетов в размере 3,6 миллиона фунтов стерлингов. Адвокат Гупты утверждал, что владелец готов оплатить счета через другую компанию, однако судья постановил, что эти обещания не вызывают доверия.
Это уже второй в 2025 году кризис в британской сталелитейной отрасли. В апреле парламент страны принял срочный законопроект, нацеленный на продолжение работы крупнейшего завода сталелитейной компании British Steel, которому грозило закрытие на фоне финансовых затруднений. Издание Financial Times писало, что правительство рассматривает возможность национализации принадлежащей китайской Jingye Group компании British Steel. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь позднее заявил, что проблемы British Steel следует разрешать путем переговоров на основе принципа взаимной выгоды. Пекин призвал Великобританию эффективно защищать законные права и интересы китайских компаний, работающих в стране.
В марте British Steel, принадлежащая с 2020 года китайской Jingye, объявила о начале консультаций по поводу прекращения работы двух доменных печей и сокращения мощностей на заводе в Сканторпе. В компании заявили, что, несмотря на инвестиции Jingye в размере более 1,2 миллиарда фунтов стерлингов для поддержания производства, ежедневные убытки предприятия достигают около 700 тысяч фунтов. Компания указала, что финансовая неустойчивость производства вызвана сложными рыночными условиями, тарифами и экологическими издержками из-за производства высокоуглеродной стали. Компания обратилась за поддержкой к властям для финансирования замены печей на электрические дуговые, однако после многомесячных переговоров стороны не пришли к соглашению.
