"Ростех" на СВО не зарабатывает, а обеспечивает фронт, заявил Чемезов - 22.08.2025
"Ростех" на СВО не зарабатывает, а обеспечивает фронт, заявил Чемезов
"Ростех" на СВО не зарабатывает, а обеспечивает фронт, заявил Чемезов - 22.08.2025, ПРАЙМ
"Ростех" на СВО не зарабатывает, а обеспечивает фронт, заявил Чемезов
"Ростех" на СВО не зарабатывает, а решает огромнейшую государственную задачу - обеспечивает фронт, заявил в интервью РИА Новости глава госкорпорации Сергей... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T08:03+0300
2025-08-22T08:03+0300
россия
промышленность
сергей чемезов
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860327614_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_fad66d19bbf9ab7ccc5e0bbe615c5a42.jpg
МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. "Ростех" на СВО не зарабатывает, а решает огромнейшую государственную задачу - обеспечивает фронт, заявил в интервью РИА Новости глава госкорпорации Сергей Чемезов. "С начала СВО некоторые международные компании увеличили свою рентабельность в разы, а "Ростех" в силу своих задач не увеличил за это время маржинальность. Наоборот, потерял ее, уменьшил капитализацию. То есть не заработал на СВО, зато каждый день решает огромнейшую государственную задачу, обеспечивая фронт самым необходимым", - сказал Чемезов. Он напомнил, что "Ростех" - не частное акционерное общество, а государственная корпорация. "Наша работа – это, прежде всего, про ответственность перед страной, а потом уже про экономику, прибыль и выручку. У нас градообразующая компания, на некоторых территориях кроме нас других работодателей нет. Это всегда дополнительные обязательства. Плюс темп и объем задач, в котором мы живем, требует больших постоянных вложений. Там, где частник может отложить инвестиции на год-два-десять, мы вкладываемся здесь и сейчас – в качество производства, его объемы. Если у тебя срочный гособоронзаказ, под него сразу же нужны мощности, сырье, люди", - заявил Чемезов.
россия, промышленность, сергей чемезов, ростех
РОССИЯ, Промышленность, Сергей Чемезов, Ростех
08:03 22.08.2025
 
"Ростех" на СВО не зарабатывает, а обеспечивает фронт, заявил Чемезов

Чемезов: "Ростех" на СВО не зарабатывает, а обеспечивает фронт

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКорпорация "Ростех", Сергей Чемезов
МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. "Ростех" на СВО не зарабатывает, а решает огромнейшую государственную задачу - обеспечивает фронт, заявил в интервью РИА Новости глава госкорпорации Сергей Чемезов.
"С начала СВО некоторые международные компании увеличили свою рентабельность в разы, а "Ростех" в силу своих задач не увеличил за это время маржинальность. Наоборот, потерял ее, уменьшил капитализацию. То есть не заработал на СВО, зато каждый день решает огромнейшую государственную задачу, обеспечивая фронт самым необходимым", - сказал Чемезов.
Он напомнил, что "Ростех" - не частное акционерное общество, а государственная корпорация.
"Наша работа – это, прежде всего, про ответственность перед страной, а потом уже про экономику, прибыль и выручку. У нас градообразующая компания, на некоторых территориях кроме нас других работодателей нет. Это всегда дополнительные обязательства. Плюс темп и объем задач, в котором мы живем, требует больших постоянных вложений. Там, где частник может отложить инвестиции на год-два-десять, мы вкладываемся здесь и сейчас – в качество производства, его объемы. Если у тебя срочный гособоронзаказ, под него сразу же нужны мощности, сырье, люди", - заявил Чемезов.
Сергей Чемезов - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Робот не заменит квалифицированного специалиста, заявил Чемезов
Вчера, 17:56
 
РОССИЯПромышленностьСергей ЧемезовРостех
 
 
