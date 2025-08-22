Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ростех" нарастил выпуск военной и гражданской продукции
"Ростех" нарастил выпуск военной и гражданской продукции
"Ростех" нарастил выпуск военной и гражданской продукции - 22.08.2025, ПРАЙМ
"Ростех" нарастил выпуск военной и гражданской продукции
"Ростех" в 2025 году увеличил выпуск военной и гражданской продукции, реализация "гражданки" позволила выручить более 1 триллиона рублей, что составляет 29% от... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T08:49+0300
2025-08-22T08:49+0300
экономика
россия
сергей чемезов
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/32/841063233_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_4698f6760a2b4dddce2c231041dc1e41.jpg
МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. "Ростех" в 2025 году увеличил выпуск военной и гражданской продукции, реализация "гражданки" позволила выручить более 1 триллиона рублей, что составляет 29% от общей доли выручки, заявил в интервью РИА Новости глава госкорпорации Сергей Чемезов. "Доля "гражданки" и правда снизилась, так как значительно вырос ГОЗ (гособоронзаказ): примерно треть выручки нам сейчас дает гражданская продукция. По итогам первого полугодия 2025 года – порядка 29%. Но это не значит, что мы стали производить меньше. Наоборот, "гражданка" растет, в абсолютных цифрах – уже более 1 триллиона рублей", - сказал Чемезов. Он напомнил, что есть поручение президента, его никто не отменял: к 2030 году каждый второй рубль в выручке предприятий "Ростеха" должны давать гражданские направления. "Потенциал для роста у нас здесь – огромный. О возможностях наших предприятий говорят цифры: в 2024 году мы создали и вывели на рынок 213 передовых изделий, получили 819 патентов и оформили 414 ноу-хау", - сказал глава "Ростеха". По его словам, перспективные ниши для корпорации – авиационная техника, энергетическое оборудование, медицинская продукция и многое другое. "Это не менее важное и ответственное направление, чем гособоронзаказ. В частности, новые гражданские самолеты нужны стране не меньше, чем танки", - подчеркнул Чемезов.
россия, сергей чемезов, ростех
Экономика, РОССИЯ, Сергей Чемезов, Ростех
08:49 22.08.2025
 
"Ростех" нарастил выпуск военной и гражданской продукции

Чемезов: продажи "гражданки" позволила выручить более 1 триллиона рублей

МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. "Ростех" в 2025 году увеличил выпуск военной и гражданской продукции, реализация "гражданки" позволила выручить более 1 триллиона рублей, что составляет 29% от общей доли выручки, заявил в интервью РИА Новости глава госкорпорации Сергей Чемезов.
"Доля "гражданки" и правда снизилась, так как значительно вырос ГОЗ (гособоронзаказ): примерно треть выручки нам сейчас дает гражданская продукция. По итогам первого полугодия 2025 года – порядка 29%. Но это не значит, что мы стали производить меньше. Наоборот, "гражданка" растет, в абсолютных цифрах – уже более 1 триллиона рублей", - сказал Чемезов.
Он напомнил, что есть поручение президента, его никто не отменял: к 2030 году каждый второй рубль в выручке предприятий "Ростеха" должны давать гражданские направления.
"Потенциал для роста у нас здесь – огромный. О возможностях наших предприятий говорят цифры: в 2024 году мы создали и вывели на рынок 213 передовых изделий, получили 819 патентов и оформили 414 ноу-хау", - сказал глава "Ростеха".
По его словам, перспективные ниши для корпорации – авиационная техника, энергетическое оборудование, медицинская продукция и многое другое.
"Это не менее важное и ответственное направление, чем гособоронзаказ. В частности, новые гражданские самолеты нужны стране не меньше, чем танки", - подчеркнул Чемезов.
Чемезов оценил выручку "Ростеха" по итогам 2025 года
Чемезов оценил выручку "Ростеха" по итогам 2025 года
08:32
 
ЭкономикаРОССИЯСергей ЧемезовРостех
 
 
