Чернышенко отметил наращивание авиасообщения между Россией и Вьетнамом
2025-08-22T16:36+0300
2025-08-22T16:36+0300
2025-08-22T16:37+0300
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Авиасообщение между Россией и Вьетнамом наращивается, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Зампред правительства провел рабочую встречу с вице-премьером Вьетнама Чан Хонг Ха. "Наращивается авиасообщение между нашими странами: пять российских авиакомпаний выполняют во вьетнамские города 23 полета в неделю", - сказал вице-премьер, слова которого приводит его аппарат. Он добавил, что вьетнамское направление пользуется большим спросом у российских туристов большим спросом, количество туристов из Вьетнама в Россию также растет. "С сентября этого года срок пребывания по электронной визе в России будет продлен до 30 дней. Надеюсь, что это тоже будет способствовать популяризации России как туристического направления для граждан Вьетнама", - заключил Чернышенко.
