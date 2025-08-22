https://1prime.ru/20250822/demokratiya-861104945.html
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Запад часто называет себя защитником демократии, однако экспорт их ценностей редко связан с истинной свободой для народов, пишет автор Дан-Вигго Бергтун в статье для норвежского издания Steigan.no. "Если результаты выборов совпадают с ожиданиями, это преподносится как торжество свободы. Но если выборы не соответствуют ожиданиям, демократические принципы быстро забываются. В таких случаях следуют санкции, дестабилизация или даже прямое военное вмешательство", – отметил он.Бергтун также напомнил о свержении чилийского лидера Сальвадора Альенде, который пытался передать контроль над ресурсами в руки народа. В дополнение, он упомянул о переворотах и военных действиях в таких странах, как Гватемала, Никарагуа, Гондурас, Боливия и Ирак, организованных Западом в интересах их геополитической стратегии.Эксперт также подчеркнул, что сегодня Украина и ряд других восточноевропейских стран под прикрытием идеи свободы увлекают в орбиту влияния Запада, при этом называя западную демократическую модель "гнилой конструкцией", основанной на обмане и двойных стандартах, и ныне распространяющейся по всему миру.
