Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Гнилая модель". На Западе неожиданно восстали против "экспорта свободы" - 22.08.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
"Гнилая модель". На Западе неожиданно восстали против "экспорта свободы"
"Гнилая модель". На Западе неожиданно восстали против "экспорта свободы"
Запад часто называет себя защитником демократии, однако экспорт их ценностей редко связан с истинной свободой для народов, пишет автор Дан-Вигго Бергтун в... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T16:26+0300
2025-08-22T16:26+0300
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Запад часто называет себя защитником демократии, однако экспорт их ценностей редко связан с истинной свободой для народов, пишет автор Дан-Вигго Бергтун в статье для норвежского издания Steigan.no. "Если результаты выборов совпадают с ожиданиями, это преподносится как торжество свободы. Но если выборы не соответствуют ожиданиям, демократические принципы быстро забываются. В таких случаях следуют санкции, дестабилизация или даже прямое военное вмешательство", – отметил он.Бергтун также напомнил о свержении чилийского лидера Сальвадора Альенде, который пытался передать контроль над ресурсами в руки народа. В дополнение, он упомянул о переворотах и военных действиях в таких странах, как Гватемала, Никарагуа, Гондурас, Боливия и Ирак, организованных Западом в интересах их геополитической стратегии.Эксперт также подчеркнул, что сегодня Украина и ряд других восточноевропейских стран под прикрытием идеи свободы увлекают в орбиту влияния Запада, при этом называя западную демократическую модель "гнилой конструкцией", основанной на обмане и двойных стандартах, и ныне распространяющейся по всему миру.
16:26 22.08.2025
 
"Гнилая модель". На Западе неожиданно восстали против "экспорта свободы"

Steigan.no: экспорт западной демократии на имеет ничего общего со свободой

© Фото : Fotolia/BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© Фото : Fotolia/Beboy
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Запад часто называет себя защитником демократии, однако экспорт их ценностей редко связан с истинной свободой для народов, пишет автор Дан-Вигго Бергтун в статье для норвежского издания Steigan.no.
"Если результаты выборов совпадают с ожиданиями, это преподносится как торжество свободы. Но если выборы не соответствуют ожиданиям, демократические принципы быстро забываются. В таких случаях следуют санкции, дестабилизация или даже прямое военное вмешательство", – отметил он.
Бергтун также напомнил о свержении чилийского лидера Сальвадора Альенде, который пытался передать контроль над ресурсами в руки народа. В дополнение, он упомянул о переворотах и военных действиях в таких странах, как Гватемала, Никарагуа, Гондурас, Боливия и Ирак, организованных Западом в интересах их геополитической стратегии.
Эксперт также подчеркнул, что сегодня Украина и ряд других восточноевропейских стран под прикрытием идеи свободы увлекают в орбиту влияния Запада, при этом называя западную демократическую модель "гнилой конструкцией", основанной на обмане и двойных стандартах, и ныне распространяющейся по всему миру.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
"Бастион демократии". В Японии высмеяли борьбу с коррупцией Зеленского
24 июля, 16:33
 
ПолитикаЗАПАДдемократияНикарагуаГОНДУРАСБОЛИВИЯУКРАИНАВОСТОЧНАЯ ЕВРОПАмнение
 
 
