Сенатор прокомментировал расследование подрыва "Северных потоков"

2025-08-22T18:43+0300

энергетика

газ

россия

рф

европа

италия

дмитрий песков

северный поток - 2

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Европейские правоохранители идут по ложному пути в расследовании подрыва "Северных потоков", они также могут лишь имитировать заинтересованность в расследовании реальных фактов, считает сенатор РФ, экс-депутат Верховной рады Андрей Деркач. "Очевидно, что на данный момент европейские правоохранители идут по ложному пути либо сознательно имитируют заинтересованность в установлении реальных фактов, ведь для расследования актов международного терроризма такого уровня нужен совсем иной подход", - написал Деркач в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что подрыв международного проекта "наносит удар по энергетической безопасности всего европейского региона, не говоря уже о существенном ущербе для экологии". "Всем давно известно, что организаторы теракта — западные спецслужбы, целью которых является нанесение вреда России и Европе с получением экономической выгоды, в первую очередь, для себя и собственных компаний", - подчеркнул парламентарий. Деркач также отметил, что арест в Италии Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности ко взрывам на газопроводах, говорит о реализации "заложенного плана "прикрытия" и отвода обвинений от истинных организаторов и исполнителей". По его мнению, это "даже не промежуточный результат расследования, а обычный информационный повод, соответствующий текущей политической ситуации". "На мой взгляд, важно привлечь к ответственности прежде всего организаторов, спонсоров, подстрекателей и тех, кто оправдывает терроризм как допустимый способ и инструмент международной политики и экономики, и сделать это нужно максимально публично, обеспечив объективное расследование с участием уполномоченных органов Российской Федерации", - констатировал сенатор. В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова арестовали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе. После ареста Кузнецов содержался в тюрьме города Римини. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

рф

европа

италия

2025

