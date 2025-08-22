https://1prime.ru/20250822/derkach-861112217.html
Сенатор прокомментировал расследование подрыва "Северных потоков"
Сенатор прокомментировал расследование подрыва "Северных потоков" - 22.08.2025, ПРАЙМ
Сенатор прокомментировал расследование подрыва "Северных потоков"
Европейские правоохранители идут по ложному пути в расследовании подрыва "Северных потоков", они также могут лишь имитировать заинтересованность в расследовании | 22.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Европейские правоохранители идут по ложному пути в расследовании подрыва "Северных потоков", они также могут лишь имитировать заинтересованность в расследовании реальных фактов, считает сенатор РФ, экс-депутат Верховной рады Андрей Деркач. "Очевидно, что на данный момент европейские правоохранители идут по ложному пути либо сознательно имитируют заинтересованность в установлении реальных фактов, ведь для расследования актов международного терроризма такого уровня нужен совсем иной подход", - написал Деркач в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что подрыв международного проекта "наносит удар по энергетической безопасности всего европейского региона, не говоря уже о существенном ущербе для экологии". "Всем давно известно, что организаторы теракта — западные спецслужбы, целью которых является нанесение вреда России и Европе с получением экономической выгоды, в первую очередь, для себя и собственных компаний", - подчеркнул парламентарий. Деркач также отметил, что арест в Италии Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности ко взрывам на газопроводах, говорит о реализации "заложенного плана "прикрытия" и отвода обвинений от истинных организаторов и исполнителей". По его мнению, это "даже не промежуточный результат расследования, а обычный информационный повод, соответствующий текущей политической ситуации". "На мой взгляд, важно привлечь к ответственности прежде всего организаторов, спонсоров, подстрекателей и тех, кто оправдывает терроризм как допустимый способ и инструмент международной политики и экономики, и сделать это нужно максимально публично, обеспечив объективное расследование с участием уполномоченных органов Российской Федерации", - констатировал сенатор. В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова арестовали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе. После ареста Кузнецов содержался в тюрьме города Римини. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Сенатор прокомментировал расследование подрыва "Северных потоков"
Деркач: ЕС идет по ложному пути в расследовании подрыва "Северных потоков"
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Европейские правоохранители идут по ложному пути в расследовании подрыва "Северных потоков", они также могут лишь имитировать заинтересованность в расследовании реальных фактов, считает сенатор РФ, экс-депутат Верховной рады Андрей Деркач.
"Очевидно, что на данный момент европейские правоохранители идут по ложному пути либо сознательно имитируют заинтересованность в установлении реальных фактов, ведь для расследования актов международного терроризма такого уровня нужен совсем иной подход", - написал Деркач в своем Telegram-канале
Сенатор отметил, что подрыв международного проекта "наносит удар по энергетической безопасности всего европейского региона, не говоря уже о существенном ущербе для экологии".
"Всем давно известно, что организаторы теракта — западные спецслужбы, целью которых является нанесение вреда России и Европе с получением экономической выгоды, в первую очередь, для себя и собственных компаний", - подчеркнул парламентарий.
Деркач также отметил, что арест в Италии Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности ко взрывам на газопроводах, говорит о реализации "заложенного плана "прикрытия" и отвода обвинений от истинных организаторов и исполнителей". По его мнению, это "даже не промежуточный результат расследования, а обычный информационный повод, соответствующий текущей политической ситуации".
"На мой взгляд, важно привлечь к ответственности прежде всего организаторов, спонсоров, подстрекателей и тех, кто оправдывает терроризм как допустимый способ и инструмент международной политики и экономики, и сделать это нужно максимально публично, обеспечив объективное расследование с участием уполномоченных органов Российской Федерации", - констатировал сенатор.
В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года.
Кузнецова арестовали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе.
После ареста Кузнецов содержался в тюрьме города Римини.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
