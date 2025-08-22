Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сенатор прокомментировал расследование подрыва "Северных потоков" - 22.08.2025
Сенатор прокомментировал расследование подрыва "Северных потоков"
Сенатор прокомментировал расследование подрыва "Северных потоков" - 22.08.2025, ПРАЙМ
Сенатор прокомментировал расследование подрыва "Северных потоков"
Европейские правоохранители идут по ложному пути в расследовании подрыва "Северных потоков", они также могут лишь имитировать заинтересованность в расследовании | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T18:43+0300
2025-08-22T18:43+0300
энергетика
газ
россия
рф
европа
италия
дмитрий песков
северный поток - 2
https://cdnn.1prime.ru/img/83894/86/838948681_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_41c984ec9c671a5c8223317c8568403b.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Европейские правоохранители идут по ложному пути в расследовании подрыва "Северных потоков", они также могут лишь имитировать заинтересованность в расследовании реальных фактов, считает сенатор РФ, экс-депутат Верховной рады Андрей Деркач. "Очевидно, что на данный момент европейские правоохранители идут по ложному пути либо сознательно имитируют заинтересованность в установлении реальных фактов, ведь для расследования актов международного терроризма такого уровня нужен совсем иной подход", - написал Деркач в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что подрыв международного проекта "наносит удар по энергетической безопасности всего европейского региона, не говоря уже о существенном ущербе для экологии". "Всем давно известно, что организаторы теракта — западные спецслужбы, целью которых является нанесение вреда России и Европе с получением экономической выгоды, в первую очередь, для себя и собственных компаний", - подчеркнул парламентарий. Деркач также отметил, что арест в Италии Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности ко взрывам на газопроводах, говорит о реализации "заложенного плана "прикрытия" и отвода обвинений от истинных организаторов и исполнителей". По его мнению, это "даже не промежуточный результат расследования, а обычный информационный повод, соответствующий текущей политической ситуации". "На мой взгляд, важно привлечь к ответственности прежде всего организаторов, спонсоров, подстрекателей и тех, кто оправдывает терроризм как допустимый способ и инструмент международной политики и экономики, и сделать это нужно максимально публично, обеспечив объективное расследование с участием уполномоченных органов Российской Федерации", - констатировал сенатор. В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова арестовали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе. После ареста Кузнецов содержался в тюрьме города Римини. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
газ, россия, рф, европа, италия, дмитрий песков, северный поток - 2
Энергетика, Газ, РОССИЯ, РФ, ЕВРОПА, ИТАЛИЯ, Дмитрий Песков, Северный поток - 2
18:43 22.08.2025
 
Сенатор прокомментировал расследование подрыва "Северных потоков"

Деркач: ЕС идет по ложному пути в расследовании подрыва "Северных потоков"

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСовфед
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Совфед. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Европейские правоохранители идут по ложному пути в расследовании подрыва "Северных потоков", они также могут лишь имитировать заинтересованность в расследовании реальных фактов, считает сенатор РФ, экс-депутат Верховной рады Андрей Деркач.
"Очевидно, что на данный момент европейские правоохранители идут по ложному пути либо сознательно имитируют заинтересованность в установлении реальных фактов, ведь для расследования актов международного терроризма такого уровня нужен совсем иной подход", - написал Деркач в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что подрыв международного проекта "наносит удар по энергетической безопасности всего европейского региона, не говоря уже о существенном ущербе для экологии".
"Всем давно известно, что организаторы теракта — западные спецслужбы, целью которых является нанесение вреда России и Европе с получением экономической выгоды, в первую очередь, для себя и собственных компаний", - подчеркнул парламентарий.
Деркач также отметил, что арест в Италии Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности ко взрывам на газопроводах, говорит о реализации "заложенного плана "прикрытия" и отвода обвинений от истинных организаторов и исполнителей". По его мнению, это "даже не промежуточный результат расследования, а обычный информационный повод, соответствующий текущей политической ситуации".
"На мой взгляд, важно привлечь к ответственности прежде всего организаторов, спонсоров, подстрекателей и тех, кто оправдывает терроризм как допустимый способ и инструмент международной политики и экономики, и сделать это нужно максимально публично, обеспечив объективное расследование с участием уполномоченных органов Российской Федерации", - констатировал сенатор.
В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года.
Кузнецова арестовали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе.
После ареста Кузнецов содержался в тюрьме города Римини.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
ЭнергетикаГазРОССИЯРФЕВРОПАИТАЛИЯДмитрий ПесковСеверный поток - 2
 
 
