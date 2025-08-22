Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набсовет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал дивиденды за первое полугодие - 22.08.2025
Набсовет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал дивиденды за первое полугодие
Набсовет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал дивиденды за первое полугодие
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал дивиденды за первое полугодие 2025 года по обыкновенным акциям в размере 16,61 рубля на акцию, по привилегированным - в размере 22 копеек на акцию, сообщил банк. "Наблюдательный совет Банка "Санкт-Петербург" рекомендовал направить на дивиденды 30% чистой прибыли за 1 полугодие 2025 года по МСФО... Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 16,61 рубля... Наблюдательный совет рекомендовал также выплатить дивиденды в размере 0,22 рубля на одну привилегированную акцию", - говорится в сообщении. Общее собрание акционеров запланировано на 25 сентября 2025 года. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 6 октября. Отмечается, что общая сумма промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия 2025 года составит 7,4 миллиарда рублей, что окажет влияние около 0,7 процентного пункта на показатель достаточности основного капитала. Окончательный размер дивидендов за 2025 год будет определен на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам 2025 года. "В соответствии с дивидендной политикой Банк стремится к тому, чтобы сумма средств, направляемая на выплату дивидендов по результатам отчетного года, была в пределах от 20% до 50% чистой прибыли по МСФО", - указывается в сообщении. Банк "Санкт-Петербург" - крупнейший частный банк Северо-Западного региона России. Наблюдательный совет банка в конце марта прошлого года утвердил новую дивидендную политику: выплаты в пределах 20-50% чистой прибыли по МСФО вместо "не менее 20%".
09:51 22.08.2025
 
Набсовет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал дивиденды за первое полугодие

Набсовет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал дивиденды в 16,61 рубля на акцию

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал дивиденды за первое полугодие 2025 года по обыкновенным акциям в размере 16,61 рубля на акцию, по привилегированным - в размере 22 копеек на акцию, сообщил банк.
"Наблюдательный совет Банка "Санкт-Петербург" рекомендовал направить на дивиденды 30% чистой прибыли за 1 полугодие 2025 года по МСФО... Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 16,61 рубля... Наблюдательный совет рекомендовал также выплатить дивиденды в размере 0,22 рубля на одну привилегированную акцию", - говорится в сообщении.
Общее собрание акционеров запланировано на 25 сентября 2025 года.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 6 октября.
Отмечается, что общая сумма промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия 2025 года составит 7,4 миллиарда рублей, что окажет влияние около 0,7 процентного пункта на показатель достаточности основного капитала.
Окончательный размер дивидендов за 2025 год будет определен на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам 2025 года.
"В соответствии с дивидендной политикой Банк стремится к тому, чтобы сумма средств, направляемая на выплату дивидендов по результатам отчетного года, была в пределах от 20% до 50% чистой прибыли по МСФО", - указывается в сообщении.
Банк "Санкт-Петербург" - крупнейший частный банк Северо-Западного региона России. Наблюдательный совет банка в конце марта прошлого года утвердил новую дивидендную политику: выплаты в пределах 20-50% чистой прибыли по МСФО вместо "не менее 20%".
