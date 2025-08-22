Доллар дешевеет после выступления главы ФРС США

https://1prime.ru/20250822/dollar-861110729.html
2025-08-22T18:19+0300
экономика
рынок
торги
сша
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара перешла к снижению по отношению к мировым валютам в пятницу вечером после выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.13 мск курс евро к доллару рос на 1,06% - до 1,1728 доллара с 1,1606 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опускался на 1,17% - до 146,63 иены с уровня прошлого закрытия в 148,37 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,99% - до 97,68 пункта. До выступления Пауэлла американская валюта дорожала. Пауэлл в своей речи отметил, что ограничительная денежно-кредитная политика ФРС США, а также меняющийся прогноз и смещение баланса рисков вокруг инфляции и рынка труда "могут потребовать корректировки" курса. Он также указал, что текущая ситуация указывает на риски ускорения роста цен и на сокращение занятости. Теперь, по данным CME Group, почти 92% аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки американского регулятора до 4-4,25% с 4,25-4,5%, в то время как днем ранее такого решения ждали 75% опрошенных. "Учитывая, что слабость рынка труда, безусловно, является движущей силой.., понижение ставки в сентябре возможно", - цитирует агентство Рейтер аналитика B. Riley Wealth Артура Хогана (Arthur Hogan).
сша
