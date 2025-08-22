Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Росавиации возглавил совет директоров аэропорта "Домодедово" - 22.08.2025
Глава Росавиации возглавил совет директоров аэропорта "Домодедово"
Глава Росавиации возглавил совет директоров аэропорта "Домодедово" - 22.08.2025, ПРАЙМ
Глава Росавиации возглавил совет директоров аэропорта "Домодедово"
Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров возглавил совет директоров аэропорта "Домодедово", сообщает ведомство по итогам первого заседания совета после передачи... | 22.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров возглавил совет директоров аэропорта "Домодедово", сообщает ведомство по итогам первого заседания совета после передачи авиагавани в госсобственность. "В пятницу, 22 августа, состоялось первое заседание нового состава совета директоров управляющей компании международного аэропорта "Домодедово". Его председателем избран руководитель Росавиации Дмитрий Ядров", - говорится в сообщении. В Росавиации подчеркнули, что создание совета директоров во главе с руководителем профильного федерального ведомства демонстрирует важность этого стратегического предприятия для развития всей транспортной системы России. "Ключевые цели совета директоров – финансовое оздоровление аэропорта "Домодедово", повышение эффективности его работы, рост значимости для отечественной гражданской авиации", - отмечается в сообщении. В конце июля генеральный директор холдинговой компании "Домодедово" Андрей Иванов рассказывал, что общий долг аэропорта составляет около 70 миллиардов рублей - 34 миллиарда в рублях и 450 миллионов долларов. В 2025 году платежи по процентам составят 8 миллиардов рублей. Арбитражный суд Московской области 17 июня по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
18:16 22.08.2025
 
Глава Росавиации возглавил совет директоров аэропорта "Домодедово"

Глава Росавиации Ядров возглавил совет директоров аэропорта "Домодедово"

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров возглавил совет директоров аэропорта "Домодедово", сообщает ведомство по итогам первого заседания совета после передачи авиагавани в госсобственность.
"В пятницу, 22 августа, состоялось первое заседание нового состава совета директоров управляющей компании международного аэропорта "Домодедово". Его председателем избран руководитель Росавиации Дмитрий Ядров", - говорится в сообщении.
В Росавиации подчеркнули, что создание совета директоров во главе с руководителем профильного федерального ведомства демонстрирует важность этого стратегического предприятия для развития всей транспортной системы России.
"Ключевые цели совета директоров – финансовое оздоровление аэропорта "Домодедово", повышение эффективности его работы, рост значимости для отечественной гражданской авиации", - отмечается в сообщении.
В конце июля генеральный директор холдинговой компании "Домодедово" Андрей Иванов рассказывал, что общий долг аэропорта составляет около 70 миллиардов рублей - 34 миллиарда в рублях и 450 миллионов долларов. В 2025 году платежи по процентам составят 8 миллиардов рублей.
Арбитражный суд Московской области 17 июня по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
 
