https://1prime.ru/20250822/domodedovo-861110564.html

Глава Росавиации возглавил совет директоров аэропорта "Домодедово"

Глава Росавиации возглавил совет директоров аэропорта "Домодедово" - 22.08.2025, ПРАЙМ

Глава Росавиации возглавил совет директоров аэропорта "Домодедово"

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров возглавил совет директоров аэропорта "Домодедово", сообщает ведомство по итогам первого заседания совета после передачи... | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T18:16+0300

2025-08-22T18:16+0300

2025-08-22T18:16+0300

бизнес

московская область

рф

аэропорт домодедово

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850061653_0:69:3397:1979_1920x0_80_0_0_582cebff777b1a7877461ca3fa655f16.jpg

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров возглавил совет директоров аэропорта "Домодедово", сообщает ведомство по итогам первого заседания совета после передачи авиагавани в госсобственность. "В пятницу, 22 августа, состоялось первое заседание нового состава совета директоров управляющей компании международного аэропорта "Домодедово". Его председателем избран руководитель Росавиации Дмитрий Ядров", - говорится в сообщении. В Росавиации подчеркнули, что создание совета директоров во главе с руководителем профильного федерального ведомства демонстрирует важность этого стратегического предприятия для развития всей транспортной системы России. "Ключевые цели совета директоров – финансовое оздоровление аэропорта "Домодедово", повышение эффективности его работы, рост значимости для отечественной гражданской авиации", - отмечается в сообщении. В конце июля генеральный директор холдинговой компании "Домодедово" Андрей Иванов рассказывал, что общий долг аэропорта составляет около 70 миллиардов рублей - 34 миллиарда в рублях и 450 миллионов долларов. В 2025 году платежи по процентам составят 8 миллиардов рублей. Арбитражный суд Московской области 17 июня по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".

московская область

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, московская область, рф, аэропорт домодедово, росавиация