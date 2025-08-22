Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
бизнес, wildberries, ведомости
Экономика, Бизнес, Wildberries, Ведомости
12:17 22.08.2025
 
В Wildberries опровергли сообщения о массовом внедрении платной доставки

Wildberries & Russ: компания не вводила массовой платной доставки для клиентов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина "Wildberries"
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Wildberries не вводила массовой платной доставки для пользователей - она может быть платной для некоторых клиентов, но для большинства остается бесплатной, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ.
Ранее в пятницу газета "Ведомости" написала о том, что Wildberries начала брать деньги за доставку заказов до пунктов выдачи заказов (ПВЗ) с клиентов, и этот платеж не зависит от процента выкупа заказов.
"Компания не вводила дополнительных скрытых платежей", - подчёркивают в пресс-службе Wildberries & Russ.
"Услуга доставки товаров для клиентов от Wildberries действительно может быть платной для некоторых клиентов - это не нововведение. Стоимость зависит от различных факторов, в частности: значительное расстояние транспортировки, а также низкая доля выкупа у покупателя. Для значительной части пользователей платформы продолжает действовать бесплатная доставка", - пояснили в пресс-службе.
В компании отметили, что в случаях, когда доставка становится платной, клиенты получают предупреждение о подключении услуги в личном кабинете - стоимость отображается у пользователя в корзине при заказе товаров.
"Мы постоянно тестируем разные механики в компании, чтобы клиенты всегда могли получать свои товары максимально быстро и в любые регионы присутствия маркетплейса", - заключили в пресс-службе.
ЭкономикаБизнесWildberriesВедомости
 
 
