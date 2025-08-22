https://1prime.ru/20250822/echos-861096067.html

Во Франции ритейлер Auchan второй раз за год стал жертвой кибератаки

Во Франции ритейлер Auchan второй раз за год стал жертвой кибератаки - 22.08.2025, ПРАЙМ

Во Франции ритейлер Auchan второй раз за год стал жертвой кибератаки

Французский ритейлер Auchan второй раз менее чем за год стал жертвой крупной кибератаки, злоумышленники похитили личные данные нескольких сотен тысяч... | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T14:03+0300

2025-08-22T14:03+0300

2025-08-22T14:03+0300

технологии

франция

auchan

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859837054_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_8f38bd3ae47b9d3b2deec5677444ae6d.jpg

ПАРИЖ, 22 авг – ПРАЙМ. Французский ритейлер Auchan второй раз менее чем за год стал жертвой крупной кибератаки, злоумышленники похитили личные данные нескольких сотен тысяч покупателей, сообщила в пятницу газета Echos со ссылкой на заявление компании. В ноябре 2024 года более полумиллиона покупателей во Франции были затронуты кибератакой на Auchan, в ходе которой хакеры украли часть личных данных. "Это второй раз менее чем за год. Auchan вновь стал жертвой "киберпреступления". Данные аккаунтов лояльности "несколько сотен тысяч" клиентов были украдены", - говорится в статье. Хакеры получили доступ к именам, фамилиям, почтовым и электронным адресам, номерам телефонов и карт лояльности покупателей, пишет Echos. При этом отмечается, что информация о номерах банковских карт, паролях и пин-кодах аккаунтов не была затронута. Auchan заявил, что проинформировал всех затронутых клиентов и уведомил о произошедшем Управление по защите персональных данных (CNIL), сообщила газета. Ранее в августе третий по величине оператор мобильной сети во Франции Bouygues Telecom подвергся кибератаке, в результате которой злоумышленники получили доступ к данным 6,4 миллиона клиентов. До этого в июле жертвой хакеров стал крупнейший в стране оператор связи Orange, действия преступников привели к перебоям в оказании ряда услуг.

https://1prime.ru/20250731/microsoft-860184571.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, франция, auchan