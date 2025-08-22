Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции ритейлер Auchan второй раз за год стал жертвой кибератаки - 22.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250822/echos-861096067.html
Во Франции ритейлер Auchan второй раз за год стал жертвой кибератаки
Во Франции ритейлер Auchan второй раз за год стал жертвой кибератаки - 22.08.2025, ПРАЙМ
Во Франции ритейлер Auchan второй раз за год стал жертвой кибератаки
Французский ритейлер Auchan второй раз менее чем за год стал жертвой крупной кибератаки, злоумышленники похитили личные данные нескольких сотен тысяч... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T14:03+0300
2025-08-22T14:03+0300
технологии
франция
auchan
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859837054_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_8f38bd3ae47b9d3b2deec5677444ae6d.jpg
ПАРИЖ, 22 авг – ПРАЙМ. Французский ритейлер Auchan второй раз менее чем за год стал жертвой крупной кибератаки, злоумышленники похитили личные данные нескольких сотен тысяч покупателей, сообщила в пятницу газета Echos со ссылкой на заявление компании. В ноябре 2024 года более полумиллиона покупателей во Франции были затронуты кибератакой на Auchan, в ходе которой хакеры украли часть личных данных. "Это второй раз менее чем за год. Auchan вновь стал жертвой "киберпреступления". Данные аккаунтов лояльности "несколько сотен тысяч" клиентов были украдены", - говорится в статье. Хакеры получили доступ к именам, фамилиям, почтовым и электронным адресам, номерам телефонов и карт лояльности покупателей, пишет Echos. При этом отмечается, что информация о номерах банковских карт, паролях и пин-кодах аккаунтов не была затронута. Auchan заявил, что проинформировал всех затронутых клиентов и уведомил о произошедшем Управление по защите персональных данных (CNIL), сообщила газета. Ранее в августе третий по величине оператор мобильной сети во Франции Bouygues Telecom подвергся кибератаке, в результате которой злоумышленники получили доступ к данным 6,4 миллиона клиентов. До этого в июле жертвой хакеров стал крупнейший в стране оператор связи Orange, действия преступников привели к перебоям в оказании ряда услуг.
https://1prime.ru/20250731/microsoft-860184571.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859837054_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_dff1d3daf73e4849a3d43757b2b8045b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, франция, auchan
Технологии, ФРАНЦИЯ, Auchan
14:03 22.08.2025
 
Во Франции ритейлер Auchan второй раз за год стал жертвой кибератаки

Echos: данные сотен тысяч покупателей Auchan были украдены в ходе кибератаки

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 22 авг – ПРАЙМ. Французский ритейлер Auchan второй раз менее чем за год стал жертвой крупной кибератаки, злоумышленники похитили личные данные нескольких сотен тысяч покупателей, сообщила в пятницу газета Echos со ссылкой на заявление компании.
В ноябре 2024 года более полумиллиона покупателей во Франции были затронуты кибератакой на Auchan, в ходе которой хакеры украли часть личных данных.
"Это второй раз менее чем за год. Auchan вновь стал жертвой "киберпреступления". Данные аккаунтов лояльности "несколько сотен тысяч" клиентов были украдены", - говорится в статье.
Хакеры получили доступ к именам, фамилиям, почтовым и электронным адресам, номерам телефонов и карт лояльности покупателей, пишет Echos. При этом отмечается, что информация о номерах банковских карт, паролях и пин-кодах аккаунтов не была затронута.
Auchan заявил, что проинформировал всех затронутых клиентов и уведомил о произошедшем Управление по защите персональных данных (CNIL), сообщила газета.
Ранее в августе третий по величине оператор мобильной сети во Франции Bouygues Telecom подвергся кибератаке, в результате которой злоумышленники получили доступ к данным 6,4 миллиона клиентов. До этого в июле жертвой хакеров стал крупнейший в стране оператор связи Orange, действия преступников привели к перебоям в оказании ряда услуг.
Microsoft - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
Microsoft обвинил российских хакеров в кибератаках на посольства в Москве
31 июля, 23:10
 
ТехнологииФРАНЦИЯAuchan
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала