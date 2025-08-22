Во Франции ритейлер Auchan второй раз за год стал жертвой кибератаки

https://1prime.ru/20250822/echos-861096067.html
ПАРИЖ, 22 авг – ПРАЙМ. Французский ритейлер Auchan второй раз менее чем за год стал жертвой крупной кибератаки, злоумышленники похитили личные данные нескольких сотен тысяч покупателей, сообщила в пятницу газета Echos со ссылкой на заявление компании.
В ноябре 2024 года более полумиллиона покупателей во Франции были затронуты кибератакой на Auchan, в ходе которой хакеры украли часть личных данных.
"Это второй раз менее чем за год. Auchan вновь стал жертвой "киберпреступления". Данные аккаунтов лояльности "несколько сотен тысяч" клиентов были украдены", - говорится в статье.
Хакеры получили доступ к именам, фамилиям, почтовым и электронным адресам, номерам телефонов и карт лояльности покупателей, пишет Echos. При этом отмечается, что информация о номерах банковских карт, паролях и пин-кодах аккаунтов не была затронута.
Auchan заявил, что проинформировал всех затронутых клиентов и уведомил о произошедшем Управление по защите персональных данных (CNIL), сообщила газета.
Ранее в августе третий по величине оператор мобильной сети во Франции Bouygues Telecom подвергся кибератаке, в результате которой злоумышленники получили доступ к данным 6,4 миллиона клиентов. До этого в июле жертвой хакеров стал крупнейший в стране оператор связи Orange, действия преступников привели к перебоям в оказании ряда услуг.
