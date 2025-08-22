Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕК обозначили сумму, направленную Украине с февраля 2022 года - 22.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250822/ek-861106268.html
В ЕК обозначили сумму, направленную Украине с февраля 2022 года
В ЕК обозначили сумму, направленную Украине с февраля 2022 года - 22.08.2025, ПРАЙМ
В ЕК обозначили сумму, направленную Украине с февраля 2022 года
С февраля 2022 года ЕС отправил на Украину гуманитарную, финансовую и военную помощь на сумму 168,9 миллиарда евро, говорится в опубликованном заявлении на... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T16:46+0300
2025-08-22T16:46+0300
экономика
украина
киев
сергей лавров
ес
мид рф
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 авг - ПРАЙМ. С февраля 2022 года ЕС отправил на Украину гуманитарную, финансовую и военную помощь на сумму 168,9 миллиарда евро, говорится в опубликованном заявлении на сайте Европейской комиссии. "(С февраля 2022 г) ЕС и его государства-члены отправили 168,9 миллиарда евро на гуманитарную, финансовую и военную помощь Украине и ее народу", - сказано в документе. Уточняется, что почти 60% средств, или 22,7 миллиарда евро, доступных в рамках Плана ЕС для Украины, были направлены с начала реализации этого плана 1 марта 2024 года. Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
https://1prime.ru/20250822/pomosch-861104634.html
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_e6b4c36caa270d8360a35591882b2cda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, сергей лавров, ес, мид рф, нато
Экономика, УКРАИНА, Киев, Сергей Лавров, ЕС, МИД РФ, НАТО
16:46 22.08.2025
 
В ЕК обозначили сумму, направленную Украине с февраля 2022 года

ЕК: с февраля 2022 года ЕС отправил Украине 168,9 миллиарда евро помощи

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 22 авг - ПРАЙМ. С февраля 2022 года ЕС отправил на Украину гуманитарную, финансовую и военную помощь на сумму 168,9 миллиарда евро, говорится в опубликованном заявлении на сайте Европейской комиссии.
"(С февраля 2022 г) ЕС и его государства-члены отправили 168,9 миллиарда евро на гуманитарную, финансовую и военную помощь Украине и ее народу", - сказано в документе.
Уточняется, что почти 60% средств, или 22,7 миллиарда евро, доступных в рамках Плана ЕС для Украины, были направлены с начала реализации этого плана 1 марта 2024 года.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Евросоюз выделил Украине очередной транш помощи
16:22
 
ЭкономикаУКРАИНАКиевСергей ЛавровЕСМИД РФНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала