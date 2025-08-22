https://1prime.ru/20250822/ek-861106268.html

В ЕК обозначили сумму, направленную Украине с февраля 2022 года

В ЕК обозначили сумму, направленную Украине с февраля 2022 года - 22.08.2025, ПРАЙМ

В ЕК обозначили сумму, направленную Украине с февраля 2022 года

22.08.2025

экономика

украина

киев

сергей лавров

ес

мид рф

нато

БРЮССЕЛЬ, 22 авг - ПРАЙМ. С февраля 2022 года ЕС отправил на Украину гуманитарную, финансовую и военную помощь на сумму 168,9 миллиарда евро, говорится в опубликованном заявлении на сайте Европейской комиссии. "(С февраля 2022 г) ЕС и его государства-члены отправили 168,9 миллиарда евро на гуманитарную, финансовую и военную помощь Украине и ее народу", - сказано в документе. Уточняется, что почти 60% средств, или 22,7 миллиарда евро, доступных в рамках Плана ЕС для Украины, были направлены с начала реализации этого плана 1 марта 2024 года. Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.

украина

киев

2025

Новости

