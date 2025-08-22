https://1prime.ru/20250822/ek-861106268.html
В ЕК обозначили сумму, направленную Украине с февраля 2022 года
В ЕК обозначили сумму, направленную Украине с февраля 2022 года - 22.08.2025, ПРАЙМ
В ЕК обозначили сумму, направленную Украине с февраля 2022 года
С февраля 2022 года ЕС отправил на Украину гуманитарную, финансовую и военную помощь на сумму 168,9 миллиарда евро, говорится в опубликованном заявлении на... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T16:46+0300
2025-08-22T16:46+0300
2025-08-22T16:46+0300
экономика
украина
киев
сергей лавров
ес
мид рф
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 авг - ПРАЙМ. С февраля 2022 года ЕС отправил на Украину гуманитарную, финансовую и военную помощь на сумму 168,9 миллиарда евро, говорится в опубликованном заявлении на сайте Европейской комиссии. "(С февраля 2022 г) ЕС и его государства-члены отправили 168,9 миллиарда евро на гуманитарную, финансовую и военную помощь Украине и ее народу", - сказано в документе. Уточняется, что почти 60% средств, или 22,7 миллиарда евро, доступных в рамках Плана ЕС для Украины, были направлены с начала реализации этого плана 1 марта 2024 года. Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
https://1prime.ru/20250822/pomosch-861104634.html
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_e6b4c36caa270d8360a35591882b2cda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, сергей лавров, ес, мид рф, нато
Экономика, УКРАИНА, Киев, Сергей Лавров, ЕС, МИД РФ, НАТО
В ЕК обозначили сумму, направленную Украине с февраля 2022 года
ЕК: с февраля 2022 года ЕС отправил Украине 168,9 миллиарда евро помощи
БРЮССЕЛЬ, 22 авг - ПРАЙМ. С февраля 2022 года ЕС отправил на Украину гуманитарную, финансовую и военную помощь на сумму 168,9 миллиарда евро, говорится в опубликованном заявлении на сайте Европейской комиссии.
"(С февраля 2022 г) ЕС и его государства-члены отправили 168,9 миллиарда евро на гуманитарную, финансовую и военную помощь Украине и ее народу", - сказано в документе.
Уточняется, что почти 60% средств, или 22,7 миллиарда евро, доступных в рамках Плана ЕС для Украины, были направлены с начала реализации этого плана 1 марта 2024 года.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
Евросоюз выделил Украине очередной транш помощи