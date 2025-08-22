Россию обгоняет ближайший сосед: вот в чем секрет успеха

МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. МВФ заявил о том, что Казахстан в 2025 году опередит Россию по показателю ВВП в текущих ценах на душу населения в долларовом выражении (по рыночным курсам). И привел цифры, согласно которым подушевой ВВП России за текущий год составит $14,26 тысяч, а Казахстана — $14,77 тысяч. Хотя раньше показатель у России был на 4,6% выше, чем у наших преуспевающих соседей, – все потому, что в 2025 году подушевой долларовый ВВП России должен сократиться на 3,6%.За Казахстан, безусловно, можно порадоваться – это наш ближайший сосед и союзник. И хотя в этот раз на превышение оказал влияние скорее всего валютный курс, который был слабым в России в начале года и укрепился в Казахстане как раз в то время, когда считал МВФ (то есть, по итогам года все может вернуться на круги своя), системно надо обратить внимание на следующее: разрыв между ВВП на душу населения России и Казахстана неизбежно сокращается. Если в начале 2010 годов он составлял 1500-2000 долларов, то сейчас – 400-1000 долларов.И этому есть объяснение: ВВП Казахстана с 2010 года вырос на 79%, в то время как российский – на 34,7 %. В 1991 году, по оценкам, экономика России превышала экономику Казахстана более чем в 20 раз. По итогам прошлого года – в 7,5. По первому полугодию этого года в Казахстане плюс 6,2 %, а у нас 1,2 % - "посадка" или "охлаждение" экономики. Несмотря на еще приемлемые статданные по выпуску в целом, в отдельных секторах падение производства составляет уже десятки процентов, а рост сохраняется лишь в отдельных секторах.Учитывая общее наследие СССР и довольно похожую структуру экономик, это означает что опыт Казахстана заслуживает изучения и использования. И расти можно гораздо быстрее.Президент России по итогам ПМЭФ дал поручение – сформировать программу такого роста к октябрю 2025 года.На наш взгляд, решительные системные меры должны включать четкую защиту прав собственности и работающие институты рыночной экономики, программу привлечения иностранных инвесторов в новых условиях, в том числе из дружественных стран. Казахстан, к слову, привлек $15 млрд за январь-июнь полгода 2025 года, причем, в основном, из Китая, Катара и Турции – стран, с которыми взаимодействует и Россия.А еще нашей стране нужны системное сокращение доли госсектора (в отдельных секторах его доля превышает 70%), обеспечение верховенства закона, состязательная судебная система вкупе с искоренением коррупции, реализация замыслов технологического прорыва в тех секторах, где Россия конкурентоспособна. И, конечно, реальные стимулы для повышения производительности труда.Необходимы скоординированные действия Правительства и Банка России по обеспечению капитала для развития и антиинфляционным мерам. Кстати, в том же Казахстане такая совместная программа действий есть, и этот опыт можно заимствовать. Отдельное внимание логистическому сектору – транспортный каркас с эффективными путями в Китай и, в целом, стратегический коридор на Восток, альтернативная логистика через Каспий и СМП.Другими словами, нужны скоординированные действия по перезапуску экономического роста на фоне замедления экономики.Автор - Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина
МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. МВФ заявил о том, что Казахстан в 2025 году опередит Россию по показателю ВВП в текущих ценах на душу населения в долларовом выражении (по рыночным курсам). И привел цифры, согласно которым подушевой ВВП России за текущий год составит $14,26 тысяч, а Казахстана — $14,77 тысяч. Хотя раньше показатель у России был на 4,6% выше, чем у наших преуспевающих соседей, – все потому, что в 2025 году подушевой долларовый ВВП России должен сократиться на 3,6%.
За Казахстан, безусловно, можно порадоваться – это наш ближайший сосед и союзник. И хотя в этот раз на превышение оказал влияние скорее всего валютный курс, который был слабым в России в начале года и укрепился в Казахстане как раз в то время, когда считал МВФ (то есть, по итогам года все может вернуться на круги своя), системно надо обратить внимание на следующее: разрыв между ВВП на душу населения России и Казахстана неизбежно сокращается. Если в начале 2010 годов он составлял 1500-2000 долларов, то сейчас – 400-1000 долларов.
И этому есть объяснение: ВВП Казахстана с 2010 года вырос на 79%, в то время как российский – на 34,7 %. В 1991 году, по оценкам, экономика России превышала экономику Казахстана более чем в 20 раз. По итогам прошлого года – в 7,5. По первому полугодию этого года в Казахстане плюс 6,2 %, а у нас 1,2 % - "посадка" или "охлаждение" экономики. Несмотря на еще приемлемые статданные по выпуску в целом, в отдельных секторах падение производства составляет уже десятки процентов, а рост сохраняется лишь в отдельных секторах.
Учитывая общее наследие СССР и довольно похожую структуру экономик, это означает что опыт Казахстана заслуживает изучения и использования. И расти можно гораздо быстрее.
Президент России по итогам ПМЭФ дал поручение – сформировать программу такого роста к октябрю 2025 года.
На наш взгляд, решительные системные меры должны включать четкую защиту прав собственности и работающие институты рыночной экономики, программу привлечения иностранных инвесторов в новых условиях, в том числе из дружественных стран. Казахстан, к слову, привлек $15 млрд за январь-июнь полгода 2025 года, причем, в основном, из Китая, Катара и Турции – стран, с которыми взаимодействует и Россия.
А еще нашей стране нужны системное сокращение доли госсектора (в отдельных секторах его доля превышает 70%), обеспечение верховенства закона, состязательная судебная система вкупе с искоренением коррупции, реализация замыслов технологического прорыва в тех секторах, где Россия конкурентоспособна. И, конечно, реальные стимулы для повышения производительности труда.
Необходимы скоординированные действия Правительства и Банка России по обеспечению капитала для развития и антиинфляционным мерам. Кстати, в том же Казахстане такая совместная программа действий есть, и этот опыт можно заимствовать. Отдельное внимание логистическому сектору – транспортный каркас с эффективными путями в Китай и, в целом, стратегический коридор на Восток, альтернативная логистика через Каспий и СМП.
Другими словами, нужны скоординированные действия по перезапуску экономического роста на фоне замедления экономики.
Автор - Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина
