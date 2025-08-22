https://1prime.ru/20250822/energoresursy-861091436.html

Эксперт оценила планы ЕС нарастить закупки энергоресурсов в США

Эксперт оценила планы ЕС нарастить закупки энергоресурсов в США

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Успешная реализация плана наращивания закупок энергоресурсов в США при текущих ценах весьма сомнительная для Евросоюза из-за производственных возможностей США и ограничения спроса в самом ЕС, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Европейский союз намерен закупить у США сжиженный природный газ (СПГ), нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году, говорится в совместном заявлении ЕС и США по случаю анонсирования рамочного соглашения "О взаимной, справедливой и сбалансированной торговле". "При текущем уровне цен реализация заявленного плана ЕС и США весьма сомнительна, причём это касается и производственных возможностей США, и потенциального спроса в ЕС. А вот если цены на поставляемые товары вырастут как минимум вдвое, то вероятность импорта энергоресурсов на 750 миллиардов долларов за три года повышается", - отмечает эксперт. По сути, обращает внимание она, ЕС обозначил планы нарастить закупки энергоресурсов из США в два с половиной раза (с нынешних 90-100 миллиардов долларов до 250 миллиардов долларов в год). "Пример рынка СПГ показывает, что такие планы представляются неосуществимыми. Так, если ЕС увеличит в два с половиной раза закупки СПГ из США, то физический объём импорта газа вырастет более чем на треть при условии, что поставки из других стран прекратятся", - поясняет Прикладова. "В свою очередь, США должны будут не только переориентировать весь экспорт СПГ из других стран на ЕС, но и увеличить добычу примерно на четверть", - заключает она.

