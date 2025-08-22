https://1prime.ru/20250822/ermak-861084963.html
Ермак предложил Зеленскому провести реформу его офиса
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что предложил Зеленскому реформировать его офис, набрав на работу в аппарат больше сотрудников с боевым опытом и ветеранов боевых действий. "Сегодня я предложил президенту Украины реформировать офис президента. Идея в том, чтобы существенную численность сотрудников офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Ермака. Ермак утверждает, что сотрудники-ветераны обладают нужными личностными качествами для работы в государственном аппарате. Он также призвал распространять подобную практику на всю госслужбу и бизнес-сферу.
