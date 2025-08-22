Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ермак предложил Зеленскому провести реформу его офиса
Ермак предложил Зеленскому провести реформу его офиса
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что предложил Зеленскому реформировать его офис, набрав на работу в аппарат больше сотрудников с боевым опытом и ветеранов боевых действий. "Сегодня я предложил президенту Украины реформировать офис президента. Идея в том, чтобы существенную численность сотрудников офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Ермака. Ермак утверждает, что сотрудники-ветераны обладают нужными личностными качествами для работы в государственном аппарате. Он также призвал распространять подобную практику на всю госслужбу и бизнес-сферу.
Политика, Общество , Банки, УКРАИНА, Владимир Зеленский
10:09 22.08.2025
 
Ермак предложил Зеленскому провести реформу его офиса

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что предложил Зеленскому реформировать его офис, набрав на работу в аппарат больше сотрудников с боевым опытом и ветеранов боевых действий.
"Сегодня я предложил президенту Украины реформировать офис президента. Идея в том, чтобы существенную численность сотрудников офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Ермака.
Ермак утверждает, что сотрудники-ветераны обладают нужными личностными качествами для работы в государственном аппарате. Он также призвал распространять подобную практику на всю госслужбу и бизнес-сферу.
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Ермак назвал возможное место саммита с Россией
Вчера, 12:56
 
ПолитикаОбществоБанкиУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
