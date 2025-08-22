https://1prime.ru/20250822/evro-861090297.html
Евро дешевеет к доллару после пересмотра снижения ВВП Германии
2025-08-22
экономика
рынок
германия
сша
джером пауэлл
destatis
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается в пятницу днем после публикации макростатистики из Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.46 мск курс евро к доллару снижается до 1,1595 доллара с 1,1606 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене в то же время растёт до 148,59 иены с уровня прошлого закрытия в 148,37 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивается на 0,08%, до 98,74 пункта. Ранее в пятницу статистическое бюро Германии Destatis уточнило свою оценку снижения квартального ВВП страны - до 0,3% с 0,1% в квартальном выражении. А годовая оценка роста экономики во втором квартале с учетом сезонных корректировок была понижена до 0,2% с 0,4%. Инвесторы в то же время ожидают позднее в пятницу выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, что также может повлиять на стоимость доллара.
германия
сша
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается в пятницу днем после публикации макростатистики из Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.46 мск курс евро к доллару снижается до 1,1595 доллара с 1,1606 доллара за евро на предыдущем закрытии.
Курс доллара к иене в то же время растёт до 148,59 иены с уровня прошлого закрытия в 148,37 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивается на 0,08%, до 98,74 пункта.
Ранее в пятницу статистическое бюро Германии Destatis уточнило свою оценку снижения квартального ВВП страны - до 0,3% с 0,1% в квартальном выражении. А годовая оценка роста экономики во втором квартале с учетом сезонных корректировок была понижена до 0,2% с 0,4%.
Инвесторы в то же время ожидают позднее в пятницу выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, что также может повлиять на стоимость доллара.
