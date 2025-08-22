https://1prime.ru/20250822/evrokomissiya-861110903.html
ЕК подтвердила получение письма от Венгрии и Словакии об атаке на "Дружбу"
ЕК подтвердила получение письма от Венгрии и Словакии об атаке на "Дружбу" - 22.08.2025, ПРАЙМ
ЕК подтвердила получение письма от Венгрии и Словакии об атаке на "Дружбу"
Источник в Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что они подтвердили получение письма от Венгрии и Словакии по поводу атаки на трубопровод "Дружба". | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T18:25+0300
2025-08-22T18:25+0300
2025-08-22T18:25+0300
энергетика
газ
венгрия
словакия
украина
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_32780470e784051d2b4b46362bd3f795.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 авг – ПРАЙМ. Источник в Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что они подтвердили получение письма от Венгрии и Словакии по поводу атаки на трубопровод "Дружба". Представитель агентства добавил, что Еврокомиссия получила обращение от властей этих стран и планирует дать ответ в установленные сроки.
венгрия
словакия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_0a9c1f283f1ee7616f766e9c1f95fe43.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, венгрия, словакия, украина, ек
Энергетика, Газ, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, ЕК
ЕК подтвердила получение письма от Венгрии и Словакии об атаке на "Дружбу"
ЕК подтвердила получение письма от Венгрии и Словакии по атаке на "Дружбу"