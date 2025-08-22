https://1prime.ru/20250822/evrokomissiya-861110903.html

ЕК подтвердила получение письма от Венгрии и Словакии об атаке на "Дружбу"

ЕК подтвердила получение письма от Венгрии и Словакии об атаке на "Дружбу" - 22.08.2025, ПРАЙМ

ЕК подтвердила получение письма от Венгрии и Словакии об атаке на "Дружбу"

Источник в Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что они подтвердили получение письма от Венгрии и Словакии по поводу атаки на трубопровод "Дружба". | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T18:25+0300

2025-08-22T18:25+0300

2025-08-22T18:25+0300

энергетика

газ

венгрия

словакия

украина

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_32780470e784051d2b4b46362bd3f795.jpg

БРЮССЕЛЬ, 22 авг – ПРАЙМ. Источник в Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что они подтвердили получение письма от Венгрии и Словакии по поводу атаки на трубопровод "Дружба". Представитель агентства добавил, что Еврокомиссия получила обращение от властей этих стран и планирует дать ответ в установленные сроки.

венгрия

словакия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, венгрия, словакия, украина, ек