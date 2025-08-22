Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы выросли по итогам недели - 22.08.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250822/evropa-861115633.html
Фондовые индексы Европы выросли по итогам недели
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы ростом, неделю также завершили в плюсе, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,13% - до 9 321,4 пункта, французский CAC 40 - на 0,4%, до 7 969,69 пункта, немецкий DAX - на 0,29%, до 24 363,09 пункта. За неделю FTSE 100 увеличился на 2%, CAC 40 - 0,6%, DAX вырос на символические 0,02%. В пятницу инвесторы оценивают немецкую макростатистику. ВВП Германии, согласно окончательной оценке, во втором квартале с учетом сезонных корректировок снизился на 0,3% в квартальном выражении. Предварительная оценка предполагала снижение на 0,1%. В годовом выражении показатель с учетом сезонных корректировок показатель увеличился на 0,2%, предварительные данные показывали рост на 0,4%.
Фондовые индексы Европы выросли по итогам недели

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы ростом, неделю также завершили в плюсе, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,13% - до 9 321,4 пункта, французский CAC 40 - на 0,4%, до 7 969,69 пункта, немецкий DAX - на 0,29%, до 24 363,09 пункта.
За неделю FTSE 100 увеличился на 2%, CAC 40 - 0,6%, DAX вырос на символические 0,02%.
В пятницу инвесторы оценивают немецкую макростатистику. ВВП Германии, согласно окончательной оценке, во втором квартале с учетом сезонных корректировок снизился на 0,3% в квартальном выражении. Предварительная оценка предполагала снижение на 0,1%.
В годовом выражении показатель с учетом сезонных корректировок показатель увеличился на 0,2%, предварительные данные показывали рост на 0,4%.
График - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Российский рынок акций завершил торги пятницы умеренным ростом
19:20
 
