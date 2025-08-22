Фондовые индексы Европы выросли по итогам недели

https://1prime.ru/20250822/evropa-861115633.html

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы ростом, неделю также завершили в плюсе, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,13% - до 9 321,4 пункта, французский CAC 40 - на 0,4%, до 7 969,69 пункта, немецкий DAX - на 0,29%, до 24 363,09 пункта. За неделю FTSE 100 увеличился на 2%, CAC 40 - 0,6%, DAX вырос на символические 0,02%. В пятницу инвесторы оценивают немецкую макростатистику. ВВП Германии, согласно окончательной оценке, во втором квартале с учетом сезонных корректировок снизился на 0,3% в квартальном выражении. Предварительная оценка предполагала снижение на 0,1%. В годовом выражении показатель с учетом сезонных корректировок показатель увеличился на 0,2%, предварительные данные показывали рост на 0,4%.

