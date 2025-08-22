https://1prime.ru/20250822/evrosoyuz-861076246.html

"Могут попытаться": в США оценили новый план ЕС по Украине

"Могут попытаться": в США оценили новый план ЕС по Украине - 22.08.2025, ПРАЙМ

"Могут попытаться": в США оценили новый план ЕС по Украине

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала The Duran выразил мнение, что новые планы ЕС по предоставлению гарантий безопасности

МОСКВА, 22 августа — РИА Новости. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала The Duran выразил мнение, что новые планы ЕС по предоставлению гарантий безопасности Украине могут привести к затягиванию конфликта с Россией. "Если вдруг у них (Украинцев. — Прим. Ред.) появятся гарантии безопасности, которые они затем могут попытаться использовать, чтобы втянуть европейцев в войну, то это будет отличным стимулом сражаться до последнего украинца", — заявил он. Миршаймер считает, что Европа всеми силами избегает заключения мирного соглашения, что в конечном счете ведет к дальнейшей эскалации конфликта. "Этот конфликт подходит к концу на очень плохих условиях (Для Киева. — Прим. Ред.) Будет унизительный мир, если не появятся гарантии безопасности, которые могут повлиять на победу", — добавил профессор. Он отметил, что президент США Дональд Трамп видит стратегическую важность налаживания диалога с Россией. Согласно последним данным агентства Reuters, главы военных ведомств США и ЕС завершают разработку военных планов, чтобы обеспечить гарантии безопасности Украине. В понедельник президент Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме. Трамп сообщил, что гарантии безопасности для Украины не должны приравниваться к положениям НАТО и заверил, что в его президентство американские войска не будут размещены на территории Украины. Более поздние сообщения агентства Bloomberg указывают, что гарантии безопасности для Украины от США и Европы будут основываться на создании "коалиции желающих", возможно, включающей многонациональные силы. МИД России подчеркивает, что размещение войск стран НАТО на территории Украины категорически неприемлемо для Москвы и может привести к серьезной эскалации. Российское министерство охарактеризовало заявления европейских государств о возможном размещении контингентов как подстрекательство к продолжению конфликта.

