"Могут попытаться": в США оценили новый план ЕС по Украине - 22.08.2025, ПРАЙМ
"Могут попытаться": в США оценили новый план ЕС по Украине
"Могут попытаться": в США оценили новый план ЕС по Украине - 22.08.2025, ПРАЙМ
"Могут попытаться": в США оценили новый план ЕС по Украине
Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала The Duran выразил мнение, что новые планы ЕС по предоставлению гарантий безопасности... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T05:27+0300
2025-08-22T05:27+0300
мировая экономика
общество
украина
европа
сша
дональд трамп
владимир зеленский
ес
нато
reuters
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_b759141d776c9aa1bb2705a40fb98856.jpg
МОСКВА, 22 августа — РИА Новости. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала The Duran выразил мнение, что новые планы ЕС по предоставлению гарантий безопасности Украине могут привести к затягиванию конфликта с Россией. "Если вдруг у них (Украинцев. — Прим. Ред.) появятся гарантии безопасности, которые они затем могут попытаться использовать, чтобы втянуть европейцев в войну, то это будет отличным стимулом сражаться до последнего украинца", — заявил он. Миршаймер считает, что Европа всеми силами избегает заключения мирного соглашения, что в конечном счете ведет к дальнейшей эскалации конфликта. "Этот конфликт подходит к концу на очень плохих условиях (Для Киева. — Прим. Ред.) Будет унизительный мир, если не появятся гарантии безопасности, которые могут повлиять на победу", — добавил профессор. Он отметил, что президент США Дональд Трамп видит стратегическую важность налаживания диалога с Россией. Согласно последним данным агентства Reuters, главы военных ведомств США и ЕС завершают разработку военных планов, чтобы обеспечить гарантии безопасности Украине. В понедельник президент Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме. Трамп сообщил, что гарантии безопасности для Украины не должны приравниваться к положениям НАТО и заверил, что в его президентство американские войска не будут размещены на территории Украины. Более поздние сообщения агентства Bloomberg указывают, что гарантии безопасности для Украины от США и Европы будут основываться на создании "коалиции желающих", возможно, включающей многонациональные силы. МИД России подчеркивает, что размещение войск стран НАТО на территории Украины категорически неприемлемо для Москвы и может привести к серьезной эскалации. Российское министерство охарактеризовало заявления европейских государств о возможном размещении контингентов как подстрекательство к продолжению конфликта.
https://1prime.ru/20250821/ssha-861068735.html
https://1prime.ru/20250821/tramp-861065501.html
украина
европа
сша
мировая экономика, общество , украина, европа, сша, дональд трамп, владимир зеленский, ес, нато, reuters
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, ЕВРОПА, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЕС, НАТО, Reuters
05:27 22.08.2025
 
"Могут попытаться": в США оценили новый план ЕС по Украине

Миршаймер: ЕС дает Киеву гарантии безопасности для затягивания конфликта с Россией

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Европарламент. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 августа — РИА Новости. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала The Duran выразил мнение, что новые планы ЕС по предоставлению гарантий безопасности Украине могут привести к затягиванию конфликта с Россией.
"Если вдруг у них (Украинцев. — Прим. Ред.) появятся гарантии безопасности, которые они затем могут попытаться использовать, чтобы втянуть европейцев в войну, то это будет отличным стимулом сражаться до последнего украинца", — заявил он.
Миршаймер считает, что Европа всеми силами избегает заключения мирного соглашения, что в конечном счете ведет к дальнейшей эскалации конфликта.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017 - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Политолог объяснил, почему Трамп уважает Путина
Вчера, 22:42
"Этот конфликт подходит к концу на очень плохих условиях (Для Киева. — Прим. Ред.) Будет унизительный мир, если не появятся гарантии безопасности, которые могут повлиять на победу", — добавил профессор.
Он отметил, что президент США Дональд Трамп видит стратегическую важность налаживания диалога с Россией.
Согласно последним данным агентства Reuters, главы военных ведомств США и ЕС завершают разработку военных планов, чтобы обеспечить гарантии безопасности Украине. В понедельник президент Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме. Трамп сообщил, что гарантии безопасности для Украины не должны приравниваться к положениям НАТО и заверил, что в его президентство американские войска не будут размещены на территории Украины.
Более поздние сообщения агентства Bloomberg указывают, что гарантии безопасности для Украины от США и Европы будут основываться на создании "коалиции желающих", возможно, включающей многонациональные силы. МИД России подчеркивает, что размещение войск стран НАТО на территории Украины категорически неприемлемо для Москвы и может привести к серьезной эскалации. Российское министерство охарактеризовало заявления европейских государств о возможном размещении контингентов как подстрекательство к продолжению конфликта.
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
"Любит напрягать". На Украине объяснили, что Трамп может навязать России
Вчера, 20:33
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАЕВРОПАСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕСНАТОReuters
 
 
